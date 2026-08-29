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Gündem İsrail ordusu Batı Yaka’da mülteci kampını bastı: Biri çocuk 2 Filistinli yaralandı
Gündem

İsrail ordusu Batı Yaka’da mülteci kampını bastı: Biri çocuk 2 Filistinli yaralandı

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İsrail ordusu Batı Yaka’da mülteci kampını bastı: Biri çocuk 2 Filistinli yaralandı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Yaka’da Filistinlilere yönelik baskınları sürüyor. El-Bire kentindeki el-Amari Mülteci Kampı’na giren İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu biri çocuk 2 Filistinli yaralandı. Yaralılar, Filistin Kızılay ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İşgal altındaki Batı Yaka’nın El-Bire kentinde gece saatlerinde yeni bir İsrail baskını yaşandı. Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre İsrail askerleri, kentte bulunan el-Amari Mülteci Kampı’na girdi.

İSRAİL ASKERLERİ ATEŞ AÇTI

Baskın sırasında İsrail güçlerinin Filistinlilerin üzerine ateş açması sonucu biri çocuk iki kişi yaralandı. Filistin Kızılay ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.

WAFA’nın haberinde, saldırıda yaralanan Filistinlilerin tedavi altına alındığı belirtildi.

BATI YAKA’DA BASKINLAR ARTTI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023’ten bu yana işgal altındaki Batı Yaka ve Doğu Kudüs’te de gerilim tırmandı. İsrail güçlerinin bölgedeki Filistinlilere yönelik baskın, gözaltı ve saldırılarında belirgin artış yaşandı.

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