  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası programında konuştu: Müslümanlar güçlü olmak zorunda! Sonunda iyilerin galip geleceği tarihi bir dönemi yaşıyoruz BBP Genel Başkanı Destici'den Netanyahu'ya sert tepki: Köpeklerin duası kabul olsa gökten kemik yağardı İYİ Parti’de bir istifa daha! Belediye Başkanı Karakullukçu yolunu ayırdı Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme! "Şeytantepe Belgeseli"nde MASAK devrede Fransa alevlere teslim oldu! Yangınların faturası dudak uçuklattı tutuklu gazeteci Mehmet Akif Ersoy şikayet etti: Biri avukat dört kişi gözaltına alındı Şikayet videosunu manşete taşıdılar, özrü görmediler! Muhalif medyadan Gülhane’ye algı operasyonu Çok sayıda yaralı var! Yine İETT yine facia Ahlaksız Manifest’e bir şok daha! Menajer Akış tutuklandı Aziz İhsan Aktaş’tan çarpıcı açıklama! Rüşvet çarkını anlatınca suikasta maruz kaldım
Gündem Eskişehir'de sabotaj skandalı! ETİ Bor'da 500 bin TL'lik vurgun yapan 2 kişi daha tutuklandı!
Gündem

Eskişehir'de sabotaj skandalı! ETİ Bor'da 500 bin TL'lik vurgun yapan 2 kişi daha tutuklandı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Eskişehir'de sabotaj skandalı! ETİ Bor'da 500 bin TL'lik vurgun yapan 2 kişi daha tutuklandı!

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesi’nde bulunan ETİ Bor Maden İşletmesinde yaşanan sabote ve hırsızlık olayında yeni gelişmeler yaşandı. Maden sahasındaki kil hattının kesilerek işletmenin yaklaşık 500 bin liralık zarara uğratılması üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Olayın baş şüphelisi E.Ö.'nün ardından, kirli tezgahın arkasındaki diğer isimler de adalete teslim edildi.

Eskişehir’de ETİ Bor’a ait kil hattının kesilerek 500 bin TL'lik zararın meydana geldiği olayda tutuklu sayısı 3’e yükseldi.

Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesi’nde bulunan ETİ Bor Maden İşletmesinde kil hattının kesilmesi sonucu meydana gelen yaklaşık 500 bin liralık zarar ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından müracaat savcısının talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, hattı kestiği belirlenen E.Ö. daha önce çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, kil hattından çıkan malzemeyi taşımakla yükümlü olan yüklenici firmanın yetkilisi İ.K. ile H.O. ve M.K.’yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden şirket yöneticisi İ.K. ve M.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli H.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Maden işletmesindeki hırsızlık ve tahribat olayıyla ilgili tutuklanan sanık sayısı 3’e yükseldi. 

O şehirde ölümcül saldırı gerçekleştiren pitbull firarda!
O şehirde ölümcül saldırı gerçekleştiren pitbull firarda!

Yerel

O şehirde ölümcül saldırı gerçekleştiren pitbull firarda!

Uyuşturucu bağlantılı 5 olay panikletti! Belçika’da silahlı saldırı alarmı!
Uyuşturucu bağlantılı 5 olay panikletti! Belçika’da silahlı saldırı alarmı!

Dünya

Uyuşturucu bağlantılı 5 olay panikletti! Belçika’da silahlı saldırı alarmı!

Rusya saldırıya geçti! Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlamalar oluyor
Rusya saldırıya geçti! Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlamalar oluyor

Dünya

Rusya saldırıya geçti! Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlamalar oluyor

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23