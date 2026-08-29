Eskişehir'de sabotaj skandalı! ETİ Bor'da 500 bin TL'lik vurgun yapan 2 kişi daha tutuklandı!
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Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesi’nde bulunan ETİ Bor Maden İşletmesinde yaşanan sabote ve hırsızlık olayında yeni gelişmeler yaşandı. Maden sahasındaki kil hattının kesilerek işletmenin yaklaşık 500 bin liralık zarara uğratılması üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Olayın baş şüphelisi E.Ö.'nün ardından, kirli tezgahın arkasındaki diğer isimler de adalete teslim edildi.
Eskişehir’de ETİ Bor’a ait kil hattının kesilerek 500 bin TL'lik zararın meydana geldiği olayda tutuklu sayısı 3’e yükseldi.
Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesi’nde bulunan ETİ Bor Maden İşletmesinde kil hattının kesilmesi sonucu meydana gelen yaklaşık 500 bin liralık zarar ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından müracaat savcısının talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, hattı kestiği belirlenen E.Ö. daha önce çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, kil hattından çıkan malzemeyi taşımakla yükümlü olan yüklenici firmanın yetkilisi İ.K. ile H.O. ve M.K.’yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden şirket yöneticisi İ.K. ve M.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli H.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Maden işletmesindeki hırsızlık ve tahribat olayıyla ilgili tutuklanan sanık sayısı 3’e yükseldi.