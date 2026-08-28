İYİ Parti’de bir istifa daha! Belediye Başkanı Karakullukçu yolunu ayırdı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde İYİ Parti cephesinden dikkat çeken bir istifa haberi geldi.

Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İYİ Parti üyeliğini sonlandırdığını kamuoyuna duyurdu.

Karakullukçu, göreve geldiği günden itibaren kendisine verilen desteğin sorumluluğuyla hareket ettiğini belirterek ilçeye hizmet etmeyi temel önceliği olarak gördüğünü ifade etti.

“SİYASETİ MAKAM VE MEVKİ ARACI OLARAK GÖRMEDİM”

İstifa kararını açıklarken siyaset anlayışına ilişkin mesajlar veren Karakullukçu, görev süresi boyunca Koyulhisar için gayret gösterdiğini kaydetti.

Karakullukçu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Göreve geldiğim ilk günden bu yana, sizlerin bana duyduğu güvenin ve verdiğiniz desteğin sorumluluğunu taşıyarak, ilçemize hizmet etmek için büyük bir gayret ve özveri içerisinde oldum. Siyaseti her zaman makam ve mevki aracı olarak değil, milletimize ve memleketimize hizmet etmenin bir vasıtası olarak gördüm.”

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ

Karakullukçu, yaptığı değerlendirmeler sonucunda İYİ Parti ile yollarını ayırma kararı aldığını belirtti.

İstifanın kendi iradesiyle gerçekleştiğini vurgulayan Karakullukçu, “Bugün gelinen noktada yaptığım değerlendirmeler ve taşıdığım sorumluluk doğrultusunda, İYİ Parti üyeliğimden kendi isteğim ve iradem doğrultusunda istifa etmiş bulunmaktayım.” dedi.

Karakullukçu, kararının Koyulhisarlılar ve kamuoyu tarafından sağduyuyla karşılanmasını istedi.

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA DEVAM EDECEK

Partisinden ayrılan Karakullukçu'nun açıklamasındaki en önemli mesajlardan biri de belediye başkanlığı görevine ilişkin oldu.

Siyasi parti üyeliğini sonlandırmasına rağmen Koyulhisar'a hizmet etmeye devam edeceğini bildiren Karakullukçu, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Koyulhisar’ımıza hizmet etme sorumluluğumu aynı kararlılıkla sürdüreceğim.” ifadelerini kullandı.

Karakullukçu açıklamasında herhangi bir partiye katılacağı yönünde bilgi paylaşmadı.