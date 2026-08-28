Mehmet Akif Ersoy’a para karşılığı tahliye vaat etmişlerdi! 1'i avukat 4 kişi suçüstü yakalandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınınca yemediği halt kalmadığı ortaya çıkan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen gazeteci Mehmet Akif Ersoy’a “tahliye ve beraat kararı aldırma” vaadiyle yüksek miktarda para talep eden biri avukat 4 şüpheli teknik takiple suçüstü yakalandı.
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un şikâyeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Ersoy’a “tahliye ve beraat kararı aldırma” vaadiyle yüksek miktarda para talep eden biri avukat dört kişi teknik takiple suçüstü yakalandı. Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun, Hacı Eşiyok ve Av. Erel Muallaoğlu gözaltına alındı.