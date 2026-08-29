Galatasaray vazgeçti Beşiktaş istiyor!

Beşiktaş, transfer döneminin son günlerine yaklaşılırken orta saha için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, daha önce Galatasaray’ın da ilgilendiği Tottenham’ın Senegalli oyuncusu Pape Matar Sarr için girişimde bulunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Orta saha mevkisine transfer yapmak isteyen Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, rotasını İngiltere’ye çevirdi.

HEDEF PAPE MATAR SARR

The Telegraph'tan Matt Law'ın haberine göre Beşiktaş, Premier Lig devi Tottenham'da forma giyen Pape Matar Sarr ile ilgileniyor.

Pape Matar Sarr ile transferin daha önceki dönemlerinde Süper Lig devi Galatasaray da ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

NOTTİNGHAM DA İSTİYOR

Öte yandan haberde 23 yaşındaki futbolcuyu isteyen takımlar arasında sadece Beşiktaş bulunmuyor. Senegalli yıldızı Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest’ın da kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Haberde ayrıca Senegalli oyuncunun takımdan ayrılabilmesi için Londra ekibinden izin aldığı aktarıldı.

Genç orta sahanın takımı Tottenham ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunurken Transfermarkt verilerine göre 30 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.