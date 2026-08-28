Çok sayıda yaralı var! Yine İETT yine facia
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Beceriksiz İBB'nin İETT otobüsleri İstanbullular için tehdit olmaya devam ediyor. Son olarak Zeytinburnu sahilde İETT otobüsü sitenin bahçe duvarına çarptı. Yaralılar var. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Beceriksiz İBB'nin İETT otobüsleri İstanbullular için tehdit olmaya devam ediyor.
Son olarak Zeytinburnu sahilde İETT otobüsü sitenin bahçe duvarına çarptı.
Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde seyreden İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkiinde bir sitenin bahçe duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralıların olduğu öğrenildi.