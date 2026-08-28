  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kavala’cı AİHM, adalet değil fitne peşinde Rüşvetle anılan isimlerin dokunulmazlıkları kaldırılsın! Meclis’te de arınma Ünlü şarkıcı Atiye’den gönülleri ısıtan değişim! Arapça öğrendi, Kur’an-ı Kerim okumaya başladı Bakanlık duyurdu! Memurlara uyum izni MHRS randevusu üzerinden akılalmaz telefon dolandırıcılığı! Önce sahte ceza, ardından banka kılığında arayarak büyük dolandırma! Barış masası dağıldı! Rusya-Ukrayna savaşında yeniden başa dönüldü PKK’nın fesih kararı sonrası gözler PJAK’a çevrildi! Silah bırakacak mı? Yanıt geldi Yahudiler, yapay zekayı manipüle etmek için sahte düşünce kuruluşu kurdu! ABD askerinden dikkat çeken itiraf! 'Usame bin Ladin hedefine ulaştı' Otel odalarındaki gizli görüşmenin arka planı! Ali Karahasanoğlu'ndan İmamoğlu-Çebi diyaloğuna sert tepki
Gündem Çok sayıda yaralı var! Yine İETT yine facia
Gündem

Çok sayıda yaralı var! Yine İETT yine facia

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Beceriksiz İBB'nin İETT otobüsleri İstanbullular için tehdit olmaya devam ediyor. Son olarak Zeytinburnu sahilde İETT otobüsü sitenin bahçe duvarına çarptı. Yaralılar var. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Beceriksiz İBB'nin İETT otobüsleri İstanbullular için tehdit olmaya devam ediyor.

Son olarak Zeytinburnu sahilde İETT otobüsü sitenin bahçe duvarına çarptı.

 Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde seyreden İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkiinde bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralıların olduğu öğrenildi.

Kazakistan’da tren seferlerinde ‘Kadın Vagonu’ uygulaması başlıyor
Kazakistan’da tren seferlerinde ‘Kadın Vagonu’ uygulaması başlıyor

Dünya

Kazakistan’da tren seferlerinde ‘Kadın Vagonu’ uygulaması başlıyor

Yürekleri ağza getiren kaza! 10 kişi yaralandı
Yürekleri ağza getiren kaza! 10 kişi yaralandı

Gündem

Yürekleri ağza getiren kaza! 10 kişi yaralandı

İzmir’de korkunç kaza! Otobüsle otomobil çarpışıp şarampole uçtu: Can kayıpları var
İzmir’de korkunç kaza! Otobüsle otomobil çarpışıp şarampole uçtu: Can kayıpları var

Gündem

İzmir’de korkunç kaza! Otobüsle otomobil çarpışıp şarampole uçtu: Can kayıpları var

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
11 Eylül saldırılarına 27 yıl sonra yargılama... İşte Amerikan adaleti!
Dünya

11 Eylül saldırılarına 27 yıl sonra yargılama... İşte Amerikan adaleti!

ABD'nin 11 Eylül 2001 saldırılarının planlayıcısı olmakla suçladığı Halid Şeyh Muhammed ile beraberindeki 3 sanığın yargılanacağı tarih bell..
AK Parti’yi destekleseler bu operasyon olur muydu? Bülent Arınç kendisine sık sorulan 'Süleymancılar' sorusunu cevapladı: Ben bunları eskiden beri tanırım…
Gündem

AK Parti’yi destekleseler bu operasyon olur muydu? Bülent Arınç kendisine sık sorulan 'Süleymancılar' sorusunu cevapladı: Ben bunları eskiden beri tanırım…

Kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen yapının lideri Alihan Kuriş ve suç örgütüne yönelik operasyonlar hakkında konuşan Bülent Arınç, "Ben..
AK Parti'de sistemi değiştirecek formül masada! 2018'de kaldırılmıştı, geri dönüyor
Gündem

AK Parti'de sistemi değiştirecek formül masada! 2018'de kaldırılmıştı, geri dönüyor

AK Parti'nin yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik çalışmalarıyla ilgili Ankara kulislerinden dikkat çeken bilgiler ge..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23