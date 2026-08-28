Şikayet videosunu manşete taşıdılar, özrü görmediler! Muhalif medyadan Gülhane’ye algı operasyonu

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Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hasta yakınının Acil Servis'te çektiği görüntüler üzerinden başlatılan tartışma, başını Sözcü'nün çektiği muhalif medyanın iş ahlakından bihaber olduğunu ve amaçlarının habercilik değil "operasyon çekmek" olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal medyada yayınlanan ilk video, muhalif medya organlarında hastanenin mevcut şartlarını hedef alan haber ve yorumlara konu olurken, videoyu çeken kişinin daha sonra hastane yönetiminden özür dilemesi aynı ilgiyi görmedi.

ŞİKAYETİ GÖRDÜLER, ÖZRÜ GÖRMEDİLER

Sosyal medyada, “Fatih Bank” ismiyle yayınlar yapan hasta yakını, yaşananların ardından yayınladığı yeni videoda, ilk paylaşımının olayın gerçekliğini tam olarak yansıtmadığını belirterek Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetiminden özür diledi ve yaşananlardan duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Ancak şikayet görüntülerini kamuoyuna taşıyarak hastane yönetimini hedef alan muhalif mecraların, aynı kişinin yaptığı bu açıklamaya haberlerinde yer vermemesi tepki çekti. Böylece ilk videodan hareketle oluşturulan olumsuz tablo sürdürülürken, olayın diğer tarafını ortaya koyan özür açıklaması kamuoyundan adeta saklandı.

HER YER PIRIL PIRIL

İkinci videosunda özür dileyen vatandaş şunları söyledi:

Takipçiler GATA Günahı neyle ilgili bir video paylaşmıştım. Bu videoyu sonuna kadar iyi izleyin. Yalnız bu videoyu alıp, indirip kendi sayfalarında benim iznim hakkım olmadan paylaşan sayfalar varsa da namussuz, şerefsizdir. Bunu da en başta söylemek istiyorum. Asla tehdit mesajı değil. Asla da geri vites yok. Bir anda anneannemi odada görünce fevri davrandım. GATA’ya gidin her tarafına şimdi bir görün. Her taraf tertemiz, pırıl pırıl.

HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM

Bundan dolayı, bu rahatsızlığı verdiğinden dolayı, en azından kendi isteğimle videomu kaldırdım ama bazı hadsiz, karaktersiz kişiler prim olsun diye videoyu alıp sanki hastanenin tamamı öyleymiş gibi… Ben yüzde birini gösterdim. Yüzde doksan dokuz tarafı şu an tertemiz pırıl pırıl, gidip anlık kontrol edebilirsiniz.

Sağlık Bakanlığına verdiğim rahatsızlıktan bir dolayı, başhekime olduğum sıkıntıdan bir dolayı, personeline hizmetine verdiğim sıkıntıdan dolayı bununla ilgili yüz binlerce kez özür diliyorum. Tepeden tırnağa devlet yetkililerinden kim varsa hepsinden de özür diliyorum. Halkımdan da özür diliyorum.

GÜLHANE'DE 2022'DEN BU YANA KAPSAMLI DÖNÜŞÜM

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ise son yıllarda özellikle fiziki altyapı ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik kapsamlı bir dönüşüm sürecinden geçiyor. 2016 yılında GATA'dan Sağlık Bakanlığına devredilen hastanede, 2022 yılında başlayan yeni yönetim anlayışıyla birlikte kliniklerden ameliyathanelere, Acil Servis'ten diğer hizmet alanlarına kadar çok sayıda yenileme ve modernizasyon çalışması gerçekleştirildi.

Başta ameliyathaneler, Ortopedi Kliniği ve Acil Servis olmak üzere birçok bölümde kullanım alanları yeniden düzenlendi. Bakım, onarım ve modernizasyon çalışmalarıyla hem hastaların ve yakınlarının hem de sağlık çalışanlarının daha güvenli ve işlevsel şartlarda hizmet alması ve vermesi amaçlandı.

ACİL SERVİS BAŞTAN AŞAĞI YENİLENDİ

Hastanedeki dönüşümün en önemli adreslerinden biri de tartışmaların odağına taşınan Acil Servis oldu. Yoğun hasta trafiğinin bulunduğu bölümde fiziki şartların iyileştirilmesi amacıyla alanlar yeniden planlandı, bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildi ve hizmet ortamı daha düzenli hale getirildi.

Buna rağmen sosyal medyada paylaşılan tek bir görüntü üzerinden hastanenin tamamına ilişkin olumsuz bir tablo oluşturulmaya çalışılması dikkat çekti. Hastane tarafından yapılan incelemelerde de söz konusu görüntülerin Acil Servis'in mevcut fiziki koşullarını ve genel hizmet ortamını bütünüyle yansıtmadığı belirtildi.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI, ALGI DEVAM ETTİ

Videoyu çeken hasta yakınının bizzat geri adım atarak hastane yönetiminden özür dilemesine rağmen ilk görüntüler üzerinden yapılan haber ve yorumların sürdürülmesi, tartışmanın sağlık hizmetlerinin şartlarından çıkarak bir algı operasyonuna dönüştüğünü gözler önüne serdi.

İlk şikayeti manşetlere taşıyan ancak aynı kişinin özür açıklamasına aynı hassasiyeti göstermeyen sol tandanslı medyanın tavrı, “İkiyüzlülükleri bir kez daha ifşa oldu” dedirtti.