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1. Lig ekibi Bodrum FK, Vincent Aboubakar'ı transfer etti

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AA Giriş Tarihi:

1. Lig ekibi Bodrum FK, Vincent Aboubakar'ı transfer etti

Bodrum FK, kariyerinde Porto, Beşiktaş ve Al-Nassr gibi önemli takımların formasını giyen Vincent Aboubakar'ı transfer etti.

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Foto - 1. Lig ekibi Bodrum FK, Vincent Aboubakar'ı transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, Aboubakar ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.

#2
Foto - 1. Lig ekibi Bodrum FK, Vincent Aboubakar'ı transfer etti

Kariyerinde Coton Sport, Valenciennes, Lorient, Porto, Beşiktaş, Al-Nassr, Hatayspor ve Neftçi formalarını giyen Aboubakar'ın kulüp ve milli takım düzeyinde önemli başarılara imza attığı ifade edildi.

#3
Foto - 1. Lig ekibi Bodrum FK, Vincent Aboubakar'ı transfer etti

Kamerun Milli Takımı'nın kaptanlığını da üstlenen deneyimli golcünün, ülkesiyle 2017 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu yaşarken, 2021 Afrika Uluslar Kupası'nı gol kralı olarak tamamladığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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Foto - 1. Lig ekibi Bodrum FK, Vincent Aboubakar'ı transfer etti

"Türkiye'de daha önce Beşiktaş formasıyla iki Süper Lig, iki Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluğu kazandı. Tecrübesi, güçlü karakteri ve golcü kimliğiyle yeşil-beyazlı formamızın başarısı için mücadele edecek Vincent Aboubakar'a ailemize hoş geldin diyor, Bodrum FK forması altında başarılar diliyoruz."

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