Yeni bir TSK konvoyu İdlib'e giriş yaptı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri bir konvoy sabah saatlerinde Türkiye'den İdlib'e geçiş yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait askeri bir konvoy sabah saatlerinde Türkiye'den İdlib'e geçiş yaptı. Edinilen bilgilere göre, TSK'ya ait askeri konvoy sabah saatlerinde Kefr Lusin geçiş noktasından İdlib'e giriş yaptı. Bölge kaynakları TSK konvoyunun Serakib ilçesine doğru ilerlediğini ifade ederken, bölgede yeni bir gözlem noktası inşa edileceği bilgisini geçiyor. Hama'nın kuzeyindeki Morek yerleşiminde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 9 nolu gözlem noktasının Rusya ve Esed rejimi tarafından kuşatıldığı dönemde bir başka TSK konvoyu İdlib'e giriş yapmış, konvoyun yakınlarının hava saldırısıyla hedef alınmasından sonra TSK güçleri Han Şeyhun'un kuzeyindeki Hiş beldesi yakınlarından geçici bir üs bölgesi inşa etme çalışmalarına başlamıştı.

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