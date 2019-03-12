Yeni askerlik sisteminde kritik tarih belli oldu
Yeni askerlik sistemine ilişkin kritik tarih belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı, yeni askerlik sistemiyle ilgili kanunun Nisan ayında görüşüleceğini duyurdu.12 Mart 2019 Salı 17:25
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni askerlik sistemi ile ilgili kanun Nisan ayında TBMM'de görüşülecek.
Yeni askerlik sistemiyle ilgili konuşan askeri yetkililer, "Bölgedeki güvenlik durumuna, TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda bu konuda karar verilecektir. Çalışmanın Nisan ayında Meclis gündemine gelmesi planlanıyor" dedi.
Yeni askerlik sistemi
Yeni askerlik sisteminde merak edilen bir diğer konu, çalışmanın yasalaşmasıyla aktif olarak kışlada bulunan askerleri etkileyip etkilemeyeceği... Sistem üzerinde çalışmanın sürdüğünü belirten askeri yetkililer, "Nihai çalışma Cumhurbaşkanlığı'nın onayından geçip, Meclis'te yasalaşmasıyla netleşecek. Bölgedeki güvenlik durumuna, TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda bu konuda karar verilecektir. Çalışmanın Nisan ayında Meclis gündemine gelmesi planlanıyor" dedi.
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