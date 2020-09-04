  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yemen'deki Husilerden BM'ye, tıbbi yardımları kesme suçlaması
Aktüel

Yemen'deki Husilerden BM'ye, tıbbi yardımları kesme suçlaması

Yeniakit Publisher
2020-09-04 00:56:48 -
Yemen'deki Husilerden BM'ye, tıbbi yardımları kesme suçlaması

ADEN (AA) - Yemen'de Husiler, Birleşmiş Milletleri (BM), kendi kontrolleri altındaki bölgelere yapılan tıbbi yardımları ani şekilde kesmekle suçladı.

Husilere ait El-Mesira televizyonunun internet sitesi, konuyla ilgili olarak sözde Husi hükümeti yetkililerinin açıklamalarına yer verdi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Cihaf tarafından yapılan açıklamada, "BM'nin Yemen'de dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığından bahsettiği ancak yaptığı tıbbi yardımları kestiği" ifade edildi.

Husilerin kontrolündeki başkent Sana'da yer alan Es-Sevra Hastanesi Müdürü Abdullatif Talib, BM'nin yardımları durdurma kararının gerçek bir felakete sebep olacağı uyarısında bulundu.

İbb'deki Es-Sevra Hastanesi Müdürü Abdulğani Gabişe ise "uluslararası kuruluşların sağlık sektörüne yaptığı yardımları durdurmasını, Yemen halkını boyun eğdirmek için başlatılan yeni bir savaş" olarak nitelendirdi.

BM'de Husilerin suçlamalarıyla ilgili açıklama yapılmadı.

BM Yemen İnsani İşler Koordinatörü Lise Grande, 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, acilenfinansman sağlanmazsa önümüzdeki haftalarda, ülkedeki sağlık tesislerinin yarısını oluşturan 189 hastane ve 2 bin 500 sağlık kliniğine yapılan ilaç ve gerekli tıbbi malzeme yardımlarının durabileceğini kaydetmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğalgazda tarihi hamle! Yüzde 30'u Türkiye'nin
Ekonomi

Doğalgazda tarihi hamle! Yüzde 30'u Türkiye'nin

Türkiye'den geçerek Avrupa'ya satılacak olan Azerbaycan doğalgazında ilk taşıma başladı. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ile taşın..
Yunanistan belasını arıyor! Türkiye'ye skandal tehdit: Ya kabul edecekler ya da...
Gündem

Yunanistan belasını arıyor! Türkiye'ye skandal tehdit: Ya kabul edecekler ya da...

Akdeniz’de Türkiye’yi provoke ederek gerilimi tırmandıran Yunanistan’dan boyunu aşan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yunanistan Hükümet Sö..
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yarın tüm Türkiye'de...
Gündem

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yarın tüm Türkiye'de...

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yarın tüm Türkiye'de kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleştirileceği duyuruldu. ..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı