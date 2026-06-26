İBB yöneticisini kaçırma olayında yeni görüntüler! İşte an be an takip cihazını takma anı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Erhan Karaal'ın, organize bir şebeke tarafından güpe gündüz eşi ve çocuklarının gözü önünde darp edilerek kaçırılması hadisesinde her gün yeni bir rezalet perdesi aralanıyor. CHP’li İBB yönetiminin adeta bir finansal gizem sarmalına dönen iştiraklerindeki rant ve para kavgasını deşifre eden soruşturmada, hainlerin günlerce fiziki takip yaptığı ve bürokratın aracına ajan gibi yerleştirilen düzeneğin arkasındaki karanlık el ortaya çıktı.