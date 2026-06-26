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Gündem İBB yöneticisini kaçırma olayında yeni görüntüler! İşte an be an takip cihazını takma anı
Gündem

İBB yöneticisini kaçırma olayında yeni görüntüler! İşte an be an takip cihazını takma anı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Erhan Karaal'ın, organize bir şebeke tarafından güpe gündüz eşi ve çocuklarının gözü önünde darp edilerek kaçırılması hadisesinde her gün yeni bir rezalet perdesi aralanıyor. CHP’li İBB yönetiminin adeta bir finansal gizem sarmalına dönen iştiraklerindeki rant ve para kavgasını deşifre eden soruşturmada, hainlerin günlerce fiziki takip yaptığı ve bürokratın aracına ajan gibi yerleştirilen düzeneğin arkasındaki karanlık el ortaya çıktı.

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Karaal'ın aracına takip cihazı takıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ilk etapta gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Devam eden çalışmalar sonucunda 10 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Karaal'ın aracına takip cihazı takıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde eski İBB çalışanı olduğu iddia edilen kişinin önce aracın bulunduğu sokakta etrafı gözlemlediği, ardından eğilerek Karaal'ın aracına takip cihazı taktığı görüldü. Kişinin takip cihazını takmadan önce bir araca bindiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

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Yorumlar

Mehmet

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılma olayında yeni görüntüler ortaya çıktı ve Allah için bu kadar açık bir şekilde yapılan planı görmek bile içimi ürpertiyor! İBB'nin içindeki zayıf halkasıların, hain kalpleri olan PKK destekçileri gibi çirkin güçlerin eline düştüğünü görüyoruz. Birkaç gün önce CHP’li İBB yetkililerinin Tuzla’da mazlumu sokağa atacağı haberlerini gördük, işte bu tür ifadelerin arkasında ne gibi karanlık entrikalar yatıyor! Erhan Karaal'ın aracına takılan takip cihazı, bu örgütün kara operasyonlarına nasıl kolaylıkla karışabildiğini gözler önüne seriyor. 12 kişinin gözaltına alınması ve bazılarının tutuklanması da bu hain eylemin ciddiyetini gösteriyor. Allah milletimizi bu tür tehlikelerden korusun!

Murat

Bu iş feto takdigi kardeşim deşelenmesi lazım titizlikle sonunda cok şey cıkacagına eminim
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