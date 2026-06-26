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Gündem Özgür ve yandaşlarına kurultay kapısı kapandı! İstinaf Özel ve destekçilerinin başvurusunu bir kez daha reddetti!
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Özgür ve yandaşlarına kurultay kapısı kapandı! İstinaf Özel ve destekçilerinin başvurusunu bir kez daha reddetti!

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Özgür ve yandaşlarına kurultay kapısı kapandı! İstinaf Özel ve destekçilerinin başvurusunu bir kez daha reddetti!

CHP’nin butlan olmuş Genel Başkanı Özgür Özel ve muhaliflerin, partiyi yeniden olağanüstü kurultaya götürmek amacıyla yaptığı başvuruyu İstinaf Mahkemesi bir kez daha reddetti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Özgür Özel ve destekçilerinin, partiyi yeniden olağanüstü kurultaya taşımak için başlattıkları hukuki mücadelede bekledikleri karar çıkmadı. Parti içi muhalefetin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı müracaatın ardından İstinaf Mahkemesi, kurultay talepli başvuruyu bir kez daha geri çevirdi. TGRT Haber TV Ankara Temsilcisi Fatih Atik mahkeme kararına ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda: “CHP'de yeni yönetim ekibinin olağan ya da olağanüstü genel kuruluna seçim yapılarak seçilmesine yönelik bir engel olup olmadığı, atanan kayyum heyetinin parti içinde görevden almalar, partiden ihraç kararları vermeye yetkili olup olmadığı hususunda belirsizlik olduğundan bu konudaki tereddütleri gideren bir karar verilmesini istediler.

Yani bir tavzih başvurusu yaptılar. Özgür Özel ve arkadaşlarının yaptıkları başvuruyu İstinaf Mahkemesi bir kez daha geri çevirdi. Yapılan başvuruyu 18 Haziran'da Tülin Apak yapmış. 6100 sayılı hukuk muhakemeleri kanunun hükmün tavzihi yani 'açıklanması' başlıklı 305. maddesinde hüküm yeterince açık değilse veya icrasında tereddüt uyandırıyor, yahut birbirine aykırı fıkralar içeriyorsa icrası tamamlanıncaya kadar taraflardan her biri hükmün açıklanmasını veya tereddüt ya da aykırılığın giderilmesini isteyebilir. Böyle bir hakkınız var diyor bu mahkeme! Bu kanun maddesi gereği. Hüküm fıkrasında taraflara tanınan haklar ve yüklenen borçlar tavzih yoluyla sınırlandırılamaz, genişletilemez, değiştirilemez hükmü düzenlenmiştir.

KURULTAY YAPILAMAZ!

Mahkeme bu kanun maddesini hatırlattıktan sonra kararında şunu söylüyor: Yukarıdaki yasal düzenleme çerçevesinde dosyanın incelenmesinde dairemizce verilen hükmün tavzihini gerektirir bir durum bulunmadığı, dairemizce verilen kararda hükmün tavzihini gerektirir bir durum bulunmadığı, hükümde belirsizlik olmadığı açık bir şekilde anlaşıldığından talebin reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

ÖZEL: BİZ YOLA KOYULDUK!

Öte yandan, karar çıktığı sırada Diyarbakır programını sürdüren Özgür Özel'den “Biz yola koyulduk” açıklamasıyla artık yeni partiye start verildiği sinyali geldi.

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Yorumlar

Murat

Yola koyulmuş bi millet yermi yolunu sen daha yolun sonunu görmeden ekremin yanına hazırlan cantayı hazır tut kitap da al yanına bayagı kitap okumaya zamanın olacak

osmanli

Hem Ozgur hem etrafindaki kukucu danismanlari sonucun bu olacagini daha bas vurmadan biliyorlardi. Nicin diyenler icin cevap su? eger bir hakin veya savci tanidiginiz vrasa onlara bir sorun ve alicaginiz cevap soyle bir sey olucakdir. bir onceki iztinah mahkemesi ve Yargitay hakimleri arasinda derece bakimin pek fark yok. eger ilk iztinaf mahkemesi buna hayir dediyle Yargitayin buna even deme sanci yuzde bir gibi cok dusuk bir olasilik, ki bu dava zaten cok karmasik bir dava degil. hersey cok acik. usulsuzluk var mi yok mu? var ve ispatli. celse kapansmistir. Ozelin yaptigi yargiya, halka, CHP tabaina gereksiz bir stresden baska hic birseyd egildir. boyle birnin siyasi bir parti lideri olduguna dahi inamak cok guc ken Turkiyede oluyor.
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