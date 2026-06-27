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Dünya Rusya Ay'da nükleer santral kuruyor!
Dünya

Rusya Ay'da nükleer santral kuruyor!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Rusya Ay'da nükleer santral kuruyor!

Rusya'nın 2036'ya kadarki uzay faaliyetlerine ilişkin hazırlanan belgede, Ay yüzeyindeki altyapıda enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla nükleer enerji santrali kurulması hedefi yer aldı.

Rusya'nın 2036'ya kadarki uzay faaliyetlerine ilişkin hazırlanan belgede, Ay yüzeyindeki altyapıda enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla nükleer enerji santrali kurulması hedefi yer aldı.

Santralin, Rusya'nın Ay programı ve uluslararası işbirliği projeleri kapsamında hayata geçirilmesinin planlandığına işaret edilen belgede, Roscosmos'un 2036 sonrasında nükleer enerji sistemine sahip taşıma araçları geliştirerek bunları uzaya göndermeyi hedeflediği belirtildi.

 

Rusya'nın 2036’ya kadarki uzay hedefleri arasında ulusal yörünge istasyonunun konuşlandırılmasının yanı sıra Ay'ın insansız uzay araçlarıyla araştırılması ve Ay'dan alınacak toprak örneklerinin Dünya'ya getirilmesi de yer alıyor.

"Luna-26" görevinin 2028'de, "Luna-27/1" ve "Luna-27/2" araçlarının da sırasıyla 2029 ve 2030'da uzaya gönderilmesi planlanırken; "Luna-28", "Luna-29" ve "Luna-30" görevlerinin 2032-2036 döneminde gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Rusya, 2036 sonrasında Venüs ve Mars'ın insansız uzay araçlarıyla araştırılmasını, Ay ve asteroitlerdeki kaynakların geliştirilmesini de hedefliyor.

AA

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