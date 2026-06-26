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Gündem İsrail’in sözde ermeni soykırımı adımına ASİMED’den sert tepki! "Katliam dosyasını dünyaya gönderiyoruz"
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İsrail’in sözde ermeni soykırımı adımına ASİMED’den sert tepki! "Katliam dosyasını dünyaya gönderiyoruz"

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İsrail’in sözde ermeni soykırımı adımına ASİMED’den sert tepki! "Katliam dosyasını dünyaya gönderiyoruz"

Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Savaş Eğilmez, İsrail hükümetinin sözde Ermeni soykırımını tanıyacağını ilan etmesine çok sert tepki gösterdi.

ASİMED Başkanı Savaş Eğilmez, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Filistin’i kan gölüne çeviren İsrail’in kuruluş sürecinin terör örgütlerinin eliyle gerçekleştirilen katliamlarla dolu olduğunu belirtti. Eğilmez, İsrail’in 100 yılı aşkın bir süredir Filistin, Lübnan, Mısır, Suriye ve Ürdün’de Müslümanları katlettiğini vurguladı.

"Amaç Sırf Türk Devletine Düşmanlık Etmek"

Ermenistan hükümetinin dahi bu iddiaların peşini bırakma noktasına geldiğini ifade eden Eğilmez, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar’ın sosyal medya üzerinden yaptığı "sözde soykırımı tanıma" açıklamasını "tuhaf ve komik" olarak nitelendirdi. Eğilmez, şu ifadeleri kullandı:

"Bebek katili İsrail, sırf Türk devletine düşmanlık etsin diye bu Ermeni soykırımı yalanına sarılıyor. Bu durum İsrail’in, Türkiye’ye yönelik düşmanca adımlarının bir devamıdır. Sözde soykırımı tanımanın ahlaki ve tarihi bir yükümlülük olduğunu savunan Sa’ar, hükümete bu yönde bir tasarıyı bir sonraki toplantıda sunacağını belirtti."

 

ASİMED’den Uluslararası Hamle: Katliamlar Dosyası Dağıtılacak

İsrail’in algı operasyonuna karşı harekete geçtiklerini belirten ASİMED Başkanı, dernek bünyesinde hazırlanan "İsrail Katliamları Dosyası"nı küresel ölçekte dağıtacaklarını açıkladı. Dosyada, İsrail’in 7 Ekim Gazze saldırılarından önce gerçekleştirdiği tarihi katliamlar kronolojik olarak yer alıyor.

ASİMED tarafından hazırlanan ve dünya kamuoyuna sunulacak raporda öne çıkan katliamlar şunlar:

Deyr Yasin Katliamı (9 Nisan 1948): Kudüs’ün batısında kadın ve çocukların da bulunduğu 254 Filistinli katledildi, cesetleri kuyulara atıldı.

Safsaf ve Davayima Köyü Katliamları (29 Ekim 1948): Toplam 150 sivil öldürüldü.

Kibya Köyü Katliamı (12 Ekim 1953): Batı Şeria’da 67 sivil hayatını kaybetti.

Kefer Kasım Katliamı (29 Ekim 1956): 23’ü çocuk 49 kişi katledildi.

Şeria Nehri Katliamları (15 Şubat 1968): 15 köy napalm bombalarıyla vuruldu, 56 Filistinli öldü.

Mısır Ebu Zabel ve Sha’a Katliamları (1970): Fabrika ve okul bombardımanlarında çoğunluğu çocuk ve işçi olan 116 kişi katledildi.

Suriye Katliamları (8 Eylül 1972): 7 köye düzenlenen saldırılarda en az 200 köylü hayatını kaybetti.

Libya Yolcu Uçağının Düşürülmesi (19 Şubat 1973): İsrail tarafından vurulan sivil uçakta 107 kişi öldü.

Sabra ve Şatilla Katliamı (16 Eylül 1982): Ariel Şaron komutasındaki güçlerin gözetiminde, mülteci kamplarındaki çoğunluğu kadın ve çocuk 3 bin kişi katledildi.

Kudüs Katliamı (8 Ekim 1990): Mescid-i Aksa’yı savunan 30 Müslüman öldürüldü, 800 kişi yaralandı.

Kana Katliamı (18 Nisan 1996): Lübnan’da BM kampına sığınan 106 sivil katledildi.

Cenin Mülteci Kampı Katliamı (Aralık 2002): Havadan ve karadan yürütülen saldırılarda 1.300 Filistinli hayatını kaybetti.

Lübnan ve Gazze Saldırıları (2006 - 2008): Düzenlenen geniş çaplı askeri operasyonlarda 2 binden fazla sivil yaşamını yitirdi.

Mavi Marmara Katliamı (31 Mayıs 2010): İnsani yardım gemisine uluslararası sularda düzenlenen baskında 9 aktivist hayatını kaybetti.

 

"Hesabını Türk Devleti Soracak"

Açıklamasının sonunda İsrail’in işlediği suçların cezasız kalmayacağını vurgulayan Eğilmez, "Şüphesiz bir gün İsrail’in yaptığı katliamların hesabı sorulacaktır. İsrail sadece Gazze’de yaptığı soykırımdan dolayı değil, 100 yıldır sebep olduğu tüm ölümlerden, işkencelerden, yağmalardan, sürgünlerden yargılanıp cezalandırılacaktır. Ve şuna inanıyoruz ki, bu katliamların hesabını Türk Devleti soracaktır" dedi.

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Yorumlar

Mehmet

ASİMED Başkanı Savaş Eğilmez'in İsrail'in "sözde Ermeni soykırımı" adımına karşı sert tepkisini büyük bir gururla karşılıyorum. İsrail, Filistin'i kan gölüne çevirmiş, Müslümanları katletmeye devam ediyor. Bu terör devletinin Türkiye'ye yönelik düşmanca adımları da hepimizin malumudur. ASİMED'in "İsrail Katliamları Dosyası"nı küresel ölçekte dağıtması ve İsrail'in işlediği suçların hesabını Türk Devleti'nin soracağının belirtilmesi çok güzel bir gelişme. 100 yıldır sebep olduğu ölümler, işkenceler, yağmalar ve sürgünler için İsrail yargılanıp cezalandırılmalıdır!

Dertli

Garip olan şey, israil Ermenistani hiç sevmiyor,Savaşta Azerbaycanin yanında idi..sadece Türkiye karşıtlığından bunları yapıyor Yahudi katiller...
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