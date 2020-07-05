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Yemen'de yüzlerce emekli asker maaşlarının ödenmesi talebiyle gösteri düzenledi

Yeniakit Publisher
2020-07-05 18:59:12 -
Yemen'de yüzlerce emekli asker maaşlarının ödenmesi talebiyle gösteri düzenledi

ADEN (AA) - Yemen'de yüzlerce emekli asker, maaşlarının ödenmesi talebiyle Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Aden'deki merkez binası önünde gösteri düzenledi.

Yemen'in kuzeyi ile güneyi birleşmeden önce "Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti" (güneydeki) ordusunda görev yapan ve 1994 sonrasında terhis edilen ordu komutanlarını bünyesinde barındıran Ordu ve Güvenlik Yüksek Askeri Kurumu tarafından düzenlenen gösteriye çok sayıda emekli asker katıldı. Askerler, 4 aydır ödenmeyen maaşlarının ödenmesini talep etti.

Aden'de yayın yapan Ordu Gazetesi Genel yayın Yönetmeni Ali Mansur Mikrat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösteriyle hem hükümete hem de koalisyon güçleri bünyesindeki ülkelere, maaşlarının acilen ödenmesi için baskı uygulamayı amaçladıklarını belirtti.

Mikrat, 1994'te kuzey ile güney arasındaki iç savaş sonrası zorla terhis edilen ve emekli olan askerlerin durumlarıyla ilgili alınan kararların uygulanmasını istediklerini kaydetti.

Emekli ve terhis edilen askerlerin, maaşlarının ödenmemesi ve ülkede yaşanan fiyat artışları nedeniyle ekonomik bakımdan sıkıntı içinde olduklarını ifade eden Mikrat, askerlerin kazanılmış haklarını noksansız geri alıncaya kadar gösterilerin devam edeceğini vurguladı.


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