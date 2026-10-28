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Gündem Yemen’de savaş şiddetlendi! 24 saatte 1382 saldırı
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Yemen’de savaş şiddetlendi! 24 saatte 1382 saldırı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Yemen’de savaş şiddetlendi! 24 saatte 1382 saldırı

Yemen ordusu, İran destekli Husilere yönelik “Yemen Şafağı Operasyonu” kapsamında dünden bu yana 1382 hassas saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyonlarda yaklaşık 440 Husi unsurunun etkisiz hale getirildiği, 146 askeri araç, ağır silah ve muharebe teçhizatının ise imha edildiği veya kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

Yemen’de İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen güçler arasındaki çatışmalar giderek şiddetleniyor.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Mecid Abdullah en-Nezzili, devam eden “Yemen Şafağı Operasyonu” kapsamında son 24 saatte gerçekleştirilen askeri faaliyetlere ilişkin dikkat çeken rakamlar paylaştı.

24 SAATTE 1382 HASSAS SALDIRI

En-Nezzili, dünden bu yana Husilere ait askeri hedeflere yönelik toplam 1382 hassas saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonların Husi güçlerinin komuta merkezleri, saha unsurları, askeri araçları ve ağır silahlarını hedef aldığı aktarıldı.

440 HUSİ UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yemen ordusunun açıklamasına göre operasyonlarda Husilerin komuta kademesi ve sahadaki unsurlarından yaklaşık 440 kişi etkisiz hale getirildi.

Ayrıca 146 askeri araç, nakliye vasıtası, ağır silah ve muharebe teçhizatının imha edildiği ya da kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

En-Nezzili, farklı cephelerde Husiler üzerindeki askeri baskının sürdürüldüğünü belirtirken, operasyonlarda sivillerin korunması için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.

SUUDİ ARABİSTAN’A BALİSTİK FÜZE

Bölgedeki çatışmalar sürerken Suudi Arabistan’dan da yeni bir açıklama geldi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Husilerin Taif kenti yönüne balistik füze fırlattığını duyurdu.

El-Maliki, füzenin hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini ve imha edildiğini açıkladı.

Bölgede karşılıklı saldırıların devam etmesi, Yemen’deki çatışmaların önümüzdeki süreçte daha da yoğunlaşabileceğine ilişkin endişeleri artırıyor.

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