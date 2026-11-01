Yemen cephesi alev alev! 24 saatte 1119 saldırı: 427 Husi etkisiz hale getirildi

Yemen'de İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki güçler arasındaki çatışmalar hız kesmeden sürüyor.

Son 24 saate ilişkin açıklanan rakamlar, cephedeki çatışmaların ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

1119 SALDIRI DÜZENLENDİ

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Mecid Abdullah en-Nezzili, “Yemen Şafağı Operasyonu” kapsamında Husi hedeflerine dünden bu yana toplam 1119 saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Nezzili, operasyonların bilançosuna ilişkin şu bilgileri verdi:

“Bu operasyonlar sonucunda 427 Husi unsuru etkisiz hale getirilmiş; toplam 142 askeri araç, teçhizat ve nakliye vasıtası imha edilmiş veya kullanılamaz duruma getirilmiştir.”

CEVF CEPHESİNDE İLERLEME

Yemen ordusunun özellikle Cevf cephesinde ilerleme kaydettiğini belirten Nezzili, bölgede stratejik öneme sahip bazı noktaların kontrol altına alındığını aktardı.

Taiz ve diğer cephelerde ise hava saldırıları ve topçu ateşiyle Husi güçlerinin hedef alındığını kaydeden Nezzili, operasyonlar sırasında sivillerin korunması amacıyla gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

HUSİLERDEN KARŞI AÇIKLAMA: 66 YENİ SALDIRI

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree de çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Saree, Suudi Arabistan'ın dünden bu yana başkent Sana'nın yanı sıra Cevf, Taiz, Sada, Hacce ve Lahic vilayetlerini hedef alan 66 saldırı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Saldırılarda Hamis Muşayt ve Taif üslerinden kalkan F-15 ve Typhoon savaş uçaklarının kullanıldığını belirten Saree, Necran bölgesinden de füze saldırıları gerçekleştirildiğini kaydetti.

HUSİLER: SALDIRI SAYISI 3755'E ULAŞTI

Saree, hava ve füze saldırılarında kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin öldüğünü veya yaralandığını öne sürdü.

Husi sözcü ayrıca askeri gerilimin yeniden yükselmesinden bu yana Suudi Arabistan tarafından Yemen'e gerçekleştirilen saldırıların toplam sayısının 3755'e ulaştığını iddia etti.

Karşılıklı açıklamalar Yemen'deki çatışmaların giderek daha geniş bir alana yayıldığını ortaya koyarken, Cevf ve Taiz cephelerindeki gelişmeler yakından takip ediliyor.