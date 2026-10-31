İran’dan ABD ile görüşme iddialarına net cevap! Erakçi şartları açıkladı

İran ile ABD arasında yeniden doğrudan temas kurulacağı yönündeki iddialara Tahran yönetiminden açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD makamlarıyla görüşme yapılacağı yönündeki haberlerin mevcut durumda gerçeği yansıtmadığını belirtti.

İran resmi ajansı IRNA’ya konuşan Erakçi, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in İran’ın üst düzey güvenlik yetkilisi Muhsin Rızai’ye gönderdiği öne sürülen mektuba ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

VANCE’İN MEKTUBU TAHRAN’DA İNCELENDİ

Erakçi, Vance tarafından gönderilen mektubun dikkatle incelendiğini ve konunun İran’daki ilgili kurullarda değerlendirildiğini aktardı.

Ancak bu gelişmenin ABD’li yetkililerle doğrudan görüşmelerin başlayacağı anlamına gelmediğinin altını çizen Erakçi, şu aşamada Washington ile herhangi bir görüşme planlarının bulunmadığını açıkladı.

İran’ın taleplerinin açık olduğunu kaydeden Erakçi, Katar ve Pakistan’ın arabuluculuk girişimlerinin ise devam ettiğini belirtti.

“ÖNCE ŞARTLARIMIZ KABUL EDİLMELİ”

Erakçi, ABD’nin İran tarafından ortaya konulan şartları kabul etmesinin ardından müzakerelerin doğrudan mı yoksa dolaylı mı gerçekleştirileceğine karar verileceğini söyledi.

ABD’nin yeniden diyalog zemini oluşturmaya çalışmasını olumlu değerlendiren İranlı Bakan, Vance’in mesajının daha geniş kapsamlı bir mutabakat arayışının işareti olabileceğini kaydetti.

HÜRMÜZ İÇİN YENİ FORMÜL

Erakçi, İran’ın 7 şartının kabul edilmesi durumunda Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına ilişkin yürütülen görüşmeler hakkında da dikkat çeken bilgiler verdi.

İlk önerinin boğazın 7 gün içerisinde açılması yönünde olduğunu aktaran Erakçi, Katar’ın bu sürenin 5 güne indirilmesini talep ettiğini, son aşamada ise 2 günlük bir takvim üzerinde durulduğunu açıkladı.

Hürmüz Boğazı’nın açılmasının İran ve Umman tarafından belirlenen yeni geçiş rotasının kabul edilmesi ve alternatif güzergâhların kapatılması şartına bağlı olduğunu da ifade etti.

PETROL VE DONDURULAN VARLIKLAR ŞARTI

Tahran’ın Washington’dan ekonomik alanda da talepleri bulunduğunu belirten Erakçi, ABD’nin İran petrolünün satışına yönelik muafiyeti yeniden yürürlüğe koymasını istediklerini söyledi.

Erakçi ayrıca Katar’dakiler dahil İran’a ait dondurulmuş varlıkların tamamının serbest bırakılmasını talep ettiklerini açıkladı.

Savaş ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığını da vurgulayan İran Dışişleri Bakanı, Tahran’ın farklı senaryolara karşı hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydetti.