A101’de 5 Kasım fırsatları belli oldu! Motosikletten televizyona onlarca ürün indirime giriyor

Pafu Lora Tekli Katlanır Yataklı Koltuk: 5.999 TL Güral Porselen Camelia 18 Parça Porselen Yemek Takımı: 1.999 TL Hascevher Octavia Orta Boy Çelik Çaydanlık: 1.199 TL Elsim Home Pamuklu Desenli Halı (120×180 cm): 899 TL Hascevher Octavia Çelik Basık Tencere (24 cm): 799 TL Pierre Cardin Çift Kişilik Alez: 729 TL Pipetli Çelik Termos (1200 ml): 689 TL Hascevher Octavia Çelik Derin Tencere (20 cm): 699 TL English Home Çift Kişilik Yorgan: 599 TL Pierre Cardin Tek Kişilik Alez: 579 TL Elsim Home Pamuklu Desenli Halı (80×150 cm): 549 TL Abaküs Model Çelik Termos (430 ml): 549 TL English Home Tek Kişilik Yorgan: 499 TL Morocco Kadın Çanta: 499 TL Güral Porselen Camelia Kayık Tabak 2’li: 479 TL Pierre Cardin Yastık Alezi 2’li: 329 TL Güral Porselen Camelia 2 Kişilik Fincan Takımı: 299 TL Kadın Fitilli Pantolon: 299 TL Kapaklı Hamur Leğeni 2’li: 299 TL Hascevher Octavia Çelik Cezve: 229 TL Çift Cidarlı Figürlü Borosilikat Kupa: 229 TL Desenli Cam Sunumluk: 229 TL 4 Parça Maşa Seti: 219 TL Paşabahçe Scala Meşrubat Bardağı 6’lı: 199,50 TL Kulplu Cam Kesim Panosu: 199,50 TL English Home Yastık: 179,50 TL Yapay Manolya: 159,50 TL LAV Su Bardağı 3’lü: 149,50 TL Büyük Boy Şeffaf Düzenleyici 2’li: 139,50 TL Dekoratif Mum: 129,50 TL LAV Kapaklı Şişe (1200 cc): 119,50 TL Metal Çerezlik ve Sunumluk Tepsi: 99,50 TL Çift Cidarlı Pipetli Bardak: 99,50 TL Kristal Sürahi (2 L): 99,50 TL Çanta Asma Aparatı: 99,50 TL Cam Kavanoz: 99,50 TL Yuvarlak Metal Tepsi: 89,50 TL Desenli Tepsi: 89,50 TL Luminarc Marbre Mermer Desenli Servis / Yemek / Tatlı Tabağı / Kase: Adet 84,50 TL Erkek Ayakkabı Saklama Kutusu: 79,50 TL Yuvarlak Metal Kutu: 79,50 TL Çelik Pipet Seti 6’lı: 79,50 TL Kadın Ayakkabı Saklama Kutusu: 69,50 TL LAV Cleo Boyalı Kase (620 cc): 69,50 TL LAV Cleo Boyalı Kase (390 cc): 64,50 TL LAV Desenli Saklama Kabı: 64,50 TL Küçük Boy Şeffaf Düzenleyici 3’lü: 59,50 TL Silikon Çikolata Kalıbı: 49,50 TL Silikon Tepsi Tutacağı: 39,50 TL Beslenme Kutusu: 34,50 TL Kristal Ayaklı Bardak: 29,50 TL Kristal Kase: 29,50 TL Kristal Bardak: 19,50 TL