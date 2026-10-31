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Nükleer silah sahibi Türkiye'nin büyük düşmanı olan ülke burnumuzun dibine geliyor: Anlaşma yapıldı A101’de 5 Kasım fırsatları belli oldu! Motosikletten televizyona onlarca ürün indirime giriyor Merakla bekleniyordu! BİM'de satışa çıktı hem de 6 taksitle Türkiye'nin dev şirketinde deprem: İhalelere girişi yasaklandı BİM'de büyük indirim günleri başlıyor: Yüzlerce üründe fiyatlar düştü ABD Türkiye gelişmesini dünyaya duyurdu: Teklif bize iki hafta önce ulaştı! İncelemeye aldık Çin'de Türk bayrağını göndere taşıdı! Milli halterciden 159 kiloluk kaldırışla dünya ikinciliği Kötü haber geldi: Türkiye'nin yatak devi iflas etti İlk kez katıldığı Dünya Şampiyonası'nda tarih yazdı! Türk güreşçiden gümüş madalya ABD'Lİ teknoloji devlerinin büyük krizi: Hissedarlara pay olan nakit ödemeleri 15 yılın dibinde
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A101’de 5 Kasım fırsatları belli oldu! Motosikletten televizyona onlarca ürün indirime giriyor

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A101’de 5 Kasım fırsatları belli oldu! Motosikletten televizyona onlarca ürün indirime giriyor

A101’in 5 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Yeni kampanya döneminde motosiklet, elektrikli bisiklet, televizyon, beyaz eşya, mutfak gereçleri ve oyuncaklar indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

#1
Foto - A101’de 5 Kasım fırsatları belli oldu! Motosikletten televizyona onlarca ürün indirime giriyor

A101’in her hafta merakla beklenen 'Aldın Aldın' kampanyasında yeni dönem ürünleri belli oldu. 5 Kasım Perşembe gününden itibaren mağazalarda ve dijital sipariş kanallarında geçerli olacak katalogda, kişisel ulaşım araçlarından elektronik ürünlere kadar geniş bir seçenek yer alıyor.

#2
Foto - A101’de 5 Kasım fırsatları belli oldu! Motosikletten televizyona onlarca ürün indirime giriyor

Volta GPX Demon GR250R Motosiklet: 179.990 TL Revolt RSX7 150CC Benzinli Motosiklet: 109.990 TL Revolt RSX5 150 CC Benzinli Motosiklet: 69.990 TL Volta VB5 Elektrikli Bisiklet: 29.990 TL Volta VB6 Elektrikli Bisiklet: 21.990 TL Hilfe Akım Korumalı USB’li Priz Çoklayıcı: 469 TL Kiwi Elektronik Çakmak: 229 TL

#3
Foto - A101’de 5 Kasım fırsatları belli oldu! Motosikletten televizyona onlarca ürün indirime giriyor

Toshiba 65UV2363DT / 65UV1563DT 65″ 4K UHD Vidaa TV: 30.999 TL Onvo 65VQ90F3UA 65″ Frameless 4K UHD Google QLED TV: 29.999 TL Toshiba 55UV2363DT / 55UV1563DT 55″ 4K UHD Vidaa TV: 21.999 TL Hi-Level HL32HMLN-N01S 32″ Frameless HD Ready Uydu Alıcılı LED TV: 6.999 TL Huawei Freebuds SE 2 Kulaklık: 1.399 TL Piranha 2229 Bluetooth Kulaklık: 999 TL Piranha 9976 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık: 499 TL Philips LED Ampul 8 W: 79,50 TL

#4
Foto - A101’de 5 Kasım fırsatları belli oldu! Motosikletten televizyona onlarca ürün indirime giriyor

Samsung WW80FG3M05TWAH 8 kg Çamaşır Makinesi: 22.999 TL SEG CMI 80101SO D 8 kg Çamaşır Makinesi: 16.999 TL SEG BM 501SO D 5 Programlı Bulaşık Makinesi: 15.999 TL Kiwi KWP-8575 Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili: 9.499 TL SEG STF 65 Mekanik Silindirik Termosifon 65 L: 9.299 TL Samsung VC07R302MVB/TR Cyclone Süpürge: 4.999 TL Kiwi KCC-4316 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 3.299 TL Kiwi KHT-8490 Duvar Tipi Isıtıcı: 1.999 TL Sinbo SVC-8640 Kablolu Dik Süpürge: 1.599 TL Kiwi KCM7551 Filtre Kahve Makinesi: 1.199 TL Altus Buharlı Kırışıklık Giderici: 1.199 TL Onvo Saç Kurutma Makinesi: 1.099 TL Kiwi KAH-6643 Ultrasonik Hava Nemlendirici: 1.099 TL Sinbo Izgara ve Tost Makinesi: 999 TL Kiwi Su Isıtıcı: 999 TL Kiwi Saç Düzleştirici Fırça: 899 TL English Home Çubuk Blender: 699 TL Dekoratif Şarjlı Masa Lambası: 399 TL Kiwi Elektrikli Cezve: 279 TL

#5
Foto - A101’de 5 Kasım fırsatları belli oldu! Motosikletten televizyona onlarca ürün indirime giriyor

Pafu Lora Tekli Katlanır Yataklı Koltuk: 5.999 TL Güral Porselen Camelia 18 Parça Porselen Yemek Takımı: 1.999 TL Hascevher Octavia Orta Boy Çelik Çaydanlık: 1.199 TL Elsim Home Pamuklu Desenli Halı (120×180 cm): 899 TL Hascevher Octavia Çelik Basık Tencere (24 cm): 799 TL Pierre Cardin Çift Kişilik Alez: 729 TL Pipetli Çelik Termos (1200 ml): 689 TL Hascevher Octavia Çelik Derin Tencere (20 cm): 699 TL English Home Çift Kişilik Yorgan: 599 TL Pierre Cardin Tek Kişilik Alez: 579 TL Elsim Home Pamuklu Desenli Halı (80×150 cm): 549 TL Abaküs Model Çelik Termos (430 ml): 549 TL English Home Tek Kişilik Yorgan: 499 TL Morocco Kadın Çanta: 499 TL Güral Porselen Camelia Kayık Tabak 2’li: 479 TL Pierre Cardin Yastık Alezi 2’li: 329 TL Güral Porselen Camelia 2 Kişilik Fincan Takımı: 299 TL Kadın Fitilli Pantolon: 299 TL Kapaklı Hamur Leğeni 2’li: 299 TL Hascevher Octavia Çelik Cezve: 229 TL Çift Cidarlı Figürlü Borosilikat Kupa: 229 TL Desenli Cam Sunumluk: 229 TL 4 Parça Maşa Seti: 219 TL Paşabahçe Scala Meşrubat Bardağı 6’lı: 199,50 TL Kulplu Cam Kesim Panosu: 199,50 TL English Home Yastık: 179,50 TL Yapay Manolya: 159,50 TL LAV Su Bardağı 3’lü: 149,50 TL Büyük Boy Şeffaf Düzenleyici 2’li: 139,50 TL Dekoratif Mum: 129,50 TL LAV Kapaklı Şişe (1200 cc): 119,50 TL Metal Çerezlik ve Sunumluk Tepsi: 99,50 TL Çift Cidarlı Pipetli Bardak: 99,50 TL Kristal Sürahi (2 L): 99,50 TL Çanta Asma Aparatı: 99,50 TL Cam Kavanoz: 99,50 TL Yuvarlak Metal Tepsi: 89,50 TL Desenli Tepsi: 89,50 TL Luminarc Marbre Mermer Desenli Servis / Yemek / Tatlı Tabağı / Kase: Adet 84,50 TL Erkek Ayakkabı Saklama Kutusu: 79,50 TL Yuvarlak Metal Kutu: 79,50 TL Çelik Pipet Seti 6’lı: 79,50 TL Kadın Ayakkabı Saklama Kutusu: 69,50 TL LAV Cleo Boyalı Kase (620 cc): 69,50 TL LAV Cleo Boyalı Kase (390 cc): 64,50 TL LAV Desenli Saklama Kabı: 64,50 TL Küçük Boy Şeffaf Düzenleyici 3’lü: 59,50 TL Silikon Çikolata Kalıbı: 49,50 TL Silikon Tepsi Tutacağı: 39,50 TL Beslenme Kutusu: 34,50 TL Kristal Ayaklı Bardak: 29,50 TL Kristal Kase: 29,50 TL Kristal Bardak: 19,50 TL

#6
Foto - A101’de 5 Kasım fırsatları belli oldu! Motosikletten televizyona onlarca ürün indirime giriyor

The Hot Ones Oyun Seti: 1.399 TL Zorluteks Karakter Lisanslı Nevresim Seti: 899 TL Oyuncak Uzaktan Kumandalı Buggy: 899 TL Oyuncak 3 Katlı Okul: 699 TL Weigo Pelüş Maymun (~60 cm): 699 TL Oyuncak Sprey Boyama Kalemi 12 Kalemli: 599 TL Oyuncak Meyve Kesmeli Yazarkasa: 569 TL Zorluteks Karakter Lisanslı Çarşaf Seti: 549 TL Oyuncak Pilli Robot: 549 TL Weigo Oyuncak Pelüş Koala (~35 cm): 549 TL Oyuncak Doktor Valizi: 429 TL Oyuncak Elly’s ve Büyük At: 399 TL Oyuncak Barbie Balerin Bebek: 349 TL Lisanslı Çocuk Ev Botu: 279 TL Chelsea Fındıkkıran Balesi Bebek: 269 TL Pilli Işıklı Sesli Sürtmeli Araçlar: 249 TL Zorluteks Karakter Lisanslı Yastık Kılıf Seti: 229 TL Oyuncak Tamir Çantası: 219 TL Oyuncak İş Araçları 3’lü: 209 TL Pullu Spiralli Defter: 199,50 TL Tüylü Çantalı Kırtasiye Seti: 199,50 TL Lisanslı Kadın Terlik: 199,50 TL Lisanslı Çocuk Terlik: 199,50 TL Lisanslı Çocuk Yağmur Botu: 199,50 TL Zorluteks Karakter Lisanslı Kırlent: 199 TL Kutu Oyunu Stick Game: 189,50 TL Kilitli Hatıra Defteri + Sulu Jel Kalem Seti: 179,50 TL Weigo Oyuncak Çiftlik Araçları: 169,50 TL Cırtcırtlı Etkinlik Kitabı: 165 TL Oyun Hamuru Pres Seti 200 g: 149,50 TL Not Defteri + Kalem Seti: 139,50 TL Pastel Boya + Boyama Kitabı Seti: 139,50 TL Türkiye Haritası Puzzle: 129,50 TL E.V.A Kitaplar: 119,50 TL Duygular Kitabı: 99,50 TL Kabartmalı 3D Sticker: 59,50 TL

#7
Foto - A101’de 5 Kasım fırsatları belli oldu! Motosikletten televizyona onlarca ürün indirime giriyor

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