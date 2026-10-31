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Gündem Kendisi yazmasa haberimiz olmayacak! Rüşvetten tutuklanan başkan yardımcısı bakın kimin ağabeyi çıktı
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Kendisi yazmasa haberimiz olmayacak! Rüşvetten tutuklanan başkan yardımcısı bakın kimin ağabeyi çıktı

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Kendisi yazmasa haberimiz olmayacak! Rüşvetten tutuklanan başkan yardımcısı bakın kimin ağabeyi çıktı

Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan "Bu sabah Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı olan Ağabeyim Abdülhamit Pehlivan tutuklandı." açıklamasını yaptı.

İBB davasında itirafçıları susturmak için faaliyette bulunduğu tespit edilince tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, Bakırköy Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda tutuklanan Abdülhamit Pehlivan’nın öz kardeşi çıktı.

Mehmet Pehlivan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu sabah Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı olan Ağabeyim Abdülhamit Pehlivan tutuklandı" ifadelerini kullandı.

 

Pehlivan'ın ifadeleri şöyle:

Bu sabah Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı olan Ağabeyim Abdülhamit Pehlivan tutuklandı.

17 aydır devam eden tutukluluğumda beni her ziyaretinde, ona bu yargı iklimini, hiç ilgisi olmayan, hatta hiç hukuka da aykırı olmayan bir konu nedeniyle kapısının çalınabileceğini anlatıyordum.

Her ne kadar kardeşinin masumiyetine inanıyor olsa da yaşamının yarısını devlet memuru olarak geçirdiğinden içten içe devletin bunları yapacağını kabullenemiyordu. Kamucu anlayışa adından bile daha çok sahip çıktığı için gönlü rahattı.

Nihayetinde hiç ilgisi olmadığı konularla alakalı kapısı çalındı. Sorular soruldu. Her soruya kanunla, yönetmelikle cevap verdi. Hoş, kapısını çalanlar da o cevapları biliyordu. Zaten meseleleri ne sorulardı ne de cevaplarıydı.

Tutukladılar. Ağabeyim, kanser hastası anne ve babamın bakımıyla ilgileniyordu. İki küçük çocuğuna baktığı gibi 17 aydır benim kızımın ihtiyaçlarına da koşuyordu. Onu tutukladınız.

Kimsemiz kalmadı. “Bu, namustur Künyemize kazınmış, Bu da sabır, Ağulardan süzülmüş.”

 

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