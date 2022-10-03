Yemekten 15 dakika önce için yağlar su gibi aksın gitsin! Zencefil limon karanfil tarçın çayı detoksu tarifi
Vücudunuzda yağlardan kurtulmak mı istiyorsunuz? Sayesinde yağlarınızı su gibi akıp götürecek. O zaman okumaya devam edin! Daha önce bu çayı kullanıp fayda gören ciddi kilolar veren var. Geçelim tarifimize.
Ödem Atılmasını Arttırıp Yağ Yakılmasını Sağlayan Çay
Gerekli olan malzeme listesi
Yarım limon
10 adet karanfil
2 tane çubuk tarçın
5 su bardağı su
ufak bir zencefil
1/4 demet maydanoz
Dilerseniz yeşil elma da ekleyebilirsiniz.
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri güzelce yıkayın. Zencefil ve limonu küçük parçalara ayırın. Limon, zencefil, tarçın, karanfil ve suyu bir tencereye koyun ve ocağın altını açın. Kaynamaya başladıktan sonra maydanozu ekleyin ve 3 dakika daha kaynatmaya devam edin. Öğünlerden 15 dk önce bir bardak için. Karışımı oluşturan tüm malzemeler yağ yakıcı özelliktedir. Limon yağ yakımına, zencefil tok kalmanıza, maydanoz ise vücuttaki ödemi atmanıza yardımcı olur.
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