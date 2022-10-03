Yemekten 15 dakika önce için yağlar su gibi aksın gitsin! Zencefil limon karanfil tarçın çayı detoksu tarifi

Ödem Atılmasını Arttırıp Yağ Yakılmasını Sağlayan Çay

Gerekli olan malzeme listesi

Yarım limon

10 adet karanfil

2 tane çubuk tarçın

5 su bardağı su

ufak bir zencefil

1/4 demet maydanoz

Dilerseniz yeşil elma da ekleyebilirsiniz.

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri güzelce yıkayın. Zencefil ve limonu küçük parçalara ayırın. Limon, zencefil, tarçın, karanfil ve suyu bir tencereye koyun ve ocağın altını açın. Kaynamaya başladıktan sonra maydanozu ekleyin ve 3 dakika daha kaynatmaya devam edin. Öğünlerden 15 dk önce bir bardak için. Karışımı oluşturan tüm malzemeler yağ yakıcı özelliktedir. Limon yağ yakımına, zencefil tok kalmanıza, maydanoz ise vücuttaki ödemi atmanıza yardımcı olur.

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