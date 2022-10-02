Acı çehre tohumu faydaları: Metabolizmayı hızlandırıyor! Acı çehre tohumu kaç tane alınmalı! Acı çehre tohumu nasıl kullanılır?

Acı çehre tohumu otu nedir?

Acı çehre tohumu, genel olarak zayıflamak isteyen insanların başvurduğu, acı çehre otu olarak da anılan bir bitki. Kimyasal yöntemler ya da zayıflama ilaçları kullanmak istemeyen ve doğal yollarla kilo vermek isteyenlerin tercihi olan acı çehre tohumu, genel olarak kurutulmuş haliyle değerlendiriliyor.

Sindirim kolaylaştırdığı söylenen acı çehre tohumunu güvenilir aktarlardan ya da doğal ürünler satan market ya da online alışveriş sitelerinden kolayca temin etmek mümkün oluyor. "Peki ama acı çehre tohumu ne işe yarıyor?

Acı Çehre Tohumunun Faydaları Nelerdir?

*Zayıflama döneminden fazla kilo verildiği zaman vücutta sarkma görülmektedir. Acı çehre tohumu ise vücut sarkmasını önlediği için bu dönemlerde kullanılmaktadır.

*Ayrıca sık kilo alıp verme de de bu durum görülmektedir, bu sebeplerden dolayı vücutta oluşan sarkıkların giderilmesini sağlamaktadır.

*Özellikle vücut şekere alıştığı zaman tatlı krizleri ortaya çıkmaktadır. Tatlı krizleri ise durdurulmadığında kilo ve bazı hastalıklara sebep olmaktadır. Fakat acı çehre kullanıldığı zaman tatlı krizlerini önleyecektir.

*Acı çehre tohumunun diğer bir özelliği ise yağ yakmaya yardımcı olmasıdır. Düzenli olarak tüketildiğinde zamanla yağ yakamın da artış görülmektedir.

*Bağırsak hareketleri düzenler ve bağırsak sorunlarından olan kabızlık sorununu önler ve kabızlığın giderilmesinde de yardımcı olmaktadır.

*İştah kapatıcı özelliği de bulunmaktadır. Bu sayede zayıflamak isteyen kişilerin kullandığı zaman daha kısa sürede zayıfladığı görülmektedir.

*Vücutta oluşan ödem ve şişliğin giderilmesine de yardımcı olmaktadır.

*Prostat hastalıklarına karşı da büyük faydası da görülmektedir.

*Acı çehre tohumunun diğer bir özelliği ise kan şekerini düzenleyici olmasıdır. bu sebepten diyabet hastaları için de faydalı olmaktadır.

*Acı çehre otu kötü kolesterole karşı da faydalıdır.

*En iyi cilt sıkılaştırıcı bir çay türüdür. Düzenli bir şekilde kullanıldığı zaman vücudunun daha sıkı olmasını sağlamaktadır.

Acı Çehre Tohumunun Kullanımı Nasıldır?

1 bardak kaynamış olan suyun içerisine 5-6 adet acı çehre tohumundan atın ve 5-6 dakika boyunca demlenmesi için bekletilmelidir. Bekleme süresi dolduktan sonra ise süzün ve ılık şekilde tüketin. Günde 1-2 bardak tüketilmesi yeterlidir. Günde 1-2 bardaktan fazla tüketilmesi zararlıdır.

-Özellikle hamile ve hamile şüphesi olanlar bu çayı kullanmamalıdır.

-Kronik rahatsızlığı olan kişilerde doktorlarına sormadan kullanmamalıdır.

-Eğer herhangi bir yan etki görülürse hemen bırakın ve doktora başvurun.

Acı çehre tohumu kaç tane alınmalı!

Acı çehre tohumunun kullanımı için seçebileceğiniz birkaç farklı yol var aslında.

Öncelikle bir bardak sıcak suyun içine 5-6 adet kurutulmuş acı çehre tohumu atabilir ve bu şekilde 5-10 dakika demlendirip süzdürerek çay olarak tüketebilirsiniz. Bu yöntemi uygulamaya karar verirseniz sabah ve akşam, kahvaltı ve akşam yemeğinden yaklaşık 30 dakika kadar önce içebilirsiniz.

Eğer farklı bir şekilde tüketmek isterseniz yine günde 2 kez, tok karnına 3-4 adet acı çehre tohumunu ılık su eşliğinde çiğneyerek de tüketebilirsiniz. Tadının pek beğenilmediğini de belirtmeden geçmeyelim tabii. Uzmanına başvurmayı unutmayın.

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