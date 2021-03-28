Yemeksepeti üyeliği iptal etme nasıl yapılır? Yemeksepeti hesabı nasıl kapatılır? Yemeksepeti'nde hangi bilgiler çalındı?
Yemek sepeti üyelik nasıl iptal edilir? soruları Yemek Sepeti’nin Hacklendik açıklamasından sonra sorulmaya başlandı. Yemek sipariş kredi kartı bilgileri çalındı mı? Yemek sepeti Hacklendikten sonra milyonlarca üye Yemek Sepeti üyelik silme nasıl yapılır, Yemek Sepeti üyeliği nasıl iptal edilir? araştrılımaya başlandı. Peki YemekSepeti’ne Kayıtlı Telefon Numaraları nasıl değiştirilir? YemekSepeti’ne Kayıtlı E-posta adresleri nasıl iptal edilir? YemekSepeti’ne kayıtlı adres bilgileri değiştirme nasıl yapılır? İşte Yemek sepeti üyelik iptali işlem.
Yemek sipariş şirketi, yaptığı açıklamada kullanıcıların ad-soyad, mail adresleri, telefon numaraları, adres bilgilerinin çalındığını ancak kredi kartı bilgileri ve sosyal medya hesabı bilgileri gibi verilerin güvende olduğunu duyurdu.
Hack saldırısıyla çalınan bilgileri Yemeksepeti şu şekilde açıkladı; Öncelikle kredi kartı bilgileri dahil olmak üzere hiçbir finansal bilgiye ya da şifreye erişilmediğini, aynı şekilde bağlı bulunan Facebook ve Apple hesaplarına dair bir ihlalin de söz konusu olmadığını belirtmek isteriz. (Bu bilgiler hiçbir zaman YemekSepeti sistemlerinde saklanmamıştır.) Ele geçirilen bilgileri, eksiksiz ve şeffaf bir şekilde aşağıdaki listede açıklamak istiyoruz.
Yemeksepeti'nde hangi bilgiler hacklendi?
Hacklendikten sonra Yemek Sepeti'nde ele geçirilen bilgiler şunlar:
Ad – Soyad
Doğum Tarihi
YemekSepeti’ne Kayıtlı Telefon Numaraları
YemekSepeti’ne Kayıtlı E-posta Adresleri
YemekSepeti’ne Kayıtlı Adres Bilgileri
Açık Olarak Görülemeyen, SHA-256 Algoritması ile Maskelenmiş Giriş Şifreleri”
Yemeksepeti üyeliği nasıl iptal edilir?
Yemek Sepeti internet sitesine üyelikleri bulunan kullanıcılar, hesaplarını kendileri silememekte. Yemek Sepeti hesap silme işlemi için izlenecek yollar ise şu şekilde;
1) Hesabınızı silmek için öncelikle Yemek Sepeti uygulamasına giriş yaptıktan sonra iletişim formunu kullanabilirsiniz.
2) (212) 359 18 00 nolu numaralarını arayıp hesap iptal talebinizi belirtebilirsiniz,
3) [email protected] adresine e-mail atarak da Yemeksepeti hesap silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.