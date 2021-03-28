  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yemeksepeti üyeliği iptal etme nasıl yapılır? Yemeksepeti hesabı nasıl kapatılır? Yemeksepeti'nde hangi bilgiler çalındı?
Ekonomi

Yemeksepeti üyeliği iptal etme nasıl yapılır? Yemeksepeti hesabı nasıl kapatılır? Yemeksepeti'nde hangi bilgiler çalındı?

Yemek sepeti üyelik nasıl iptal edilir? soruları Yemek Sepeti’nin Hacklendik açıklamasından sonra sorulmaya başlandı. Yemek sipariş kredi kartı bilgileri çalındı mı? Yemek sepeti Hacklendikten sonra milyonlarca üye Yemek Sepeti üyelik silme nasıl yapılır, Yemek Sepeti üyeliği nasıl iptal edilir? araştrılımaya başlandı. Peki YemekSepeti’ne Kayıtlı Telefon Numaraları nasıl değiştirilir? YemekSepeti’ne Kayıtlı E-posta adresleri nasıl iptal edilir? YemekSepeti’ne kayıtlı adres bilgileri değiştirme nasıl yapılır? İşte Yemek sepeti üyelik iptali işlem.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 16:16:00 -
Yemeksepeti üyeliği iptal etme nasıl yapılır? Yemeksepeti hesabı nasıl kapatılır? Yemeksepeti'nde hangi bilgiler çalındı?

Yemek sipariş şirketi, yaptığı açıklamada kullanıcıların ad-soyad, mail adresleri, telefon numaraları, adres bilgilerinin çalındığını ancak kredi kartı bilgileri ve sosyal medya hesabı bilgileri gibi verilerin güvende olduğunu duyurdu.

Hack saldırısıyla çalınan bilgileri Yemeksepeti şu şekilde açıkladı; Öncelikle kredi kartı bilgileri dahil olmak üzere hiçbir finansal bilgiye ya da şifreye erişilmediğini, aynı şekilde bağlı bulunan Facebook ve Apple hesaplarına dair bir ihlalin de söz konusu olmadığını belirtmek isteriz. (Bu bilgiler hiçbir zaman YemekSepeti sistemlerinde saklanmamıştır.) Ele geçirilen bilgileri, eksiksiz ve şeffaf bir şekilde aşağıdaki listede açıklamak istiyoruz.

Yemeksepeti'nde hangi bilgiler hacklendi?

Hacklendikten sonra Yemek Sepeti'nde ele geçirilen bilgiler şunlar:

Ad – Soyad

Doğum Tarihi

YemekSepeti’ne Kayıtlı Telefon Numaraları

YemekSepeti’ne Kayıtlı E-posta Adresleri

YemekSepeti’ne Kayıtlı Adres Bilgileri

Açık Olarak Görülemeyen, SHA-256 Algoritması ile Maskelenmiş Giriş Şifreleri”

Yemeksepeti üyeliği nasıl iptal edilir? 

Yemek Sepeti internet sitesine üyelikleri bulunan kullanıcılar, hesaplarını kendileri silememekte. Yemek Sepeti hesap silme işlemi için izlenecek yollar ise şu şekilde;

1) Hesabınızı silmek için öncelikle Yemek Sepeti uygulamasına giriş yaptıktan sonra iletişim formunu kullanabilirsiniz.

2) (212) 359 18 00 nolu numaralarını arayıp hesap iptal talebinizi belirtebilirsiniz,

3) [email protected] adresine e-mail atarak da Yemeksepeti hesap silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'yi küçümsediğine pişman oldu
Spor

Türkiye'yi küçümsediğine pişman oldu

Türkiye’de Trabzonspor forması giyen Norveç Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Alexander Sörloth, küçük farklarla kaybettiklerini açıkl..
Türk İHA'larıyla gövde gösterisi yaptılar
Dünya

Türk İHA'larıyla gövde gösterisi yaptılar

Türkiye’den Bayraktar TB2 tipi insansız hava araçlarını (İHA) satın alan Ukrayna Karadeniz üzerinde yaptığı test ile gövde gösterisi yaptı...
Uyanış Büyük Selçuklu'ya katılacağı iddia edilmişti! Kenan İmirzalıoğlu'ndan açıklama geldi
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'ya katılacağı iddia edilmişti! Kenan İmirzalıoğlu'ndan açıklama geldi

Kurtlar Vadisi Kaos ve Uyanış Büyük Selçuklu iddialarıyla ilgili gündemden düşmeyen Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay