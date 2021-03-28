Yemeksepeti üyeliği iptal etme nasıl yapılır? Yemeksepeti hesabı nasıl kapatılır? Yemeksepeti'nde hangi bilgiler çalındı?

Yemek sipariş şirketi, yaptığı açıklamada kullanıcıların ad-soyad, mail adresleri, telefon numaraları, adres bilgilerinin çalındığını ancak kredi kartı bilgileri ve sosyal medya hesabı bilgileri gibi verilerin güvende olduğunu duyurdu.

Hack saldırısıyla çalınan bilgileri Yemeksepeti şu şekilde açıkladı; Öncelikle kredi kartı bilgileri dahil olmak üzere hiçbir finansal bilgiye ya da şifreye erişilmediğini, aynı şekilde bağlı bulunan Facebook ve Apple hesaplarına dair bir ihlalin de söz konusu olmadığını belirtmek isteriz. (Bu bilgiler hiçbir zaman YemekSepeti sistemlerinde saklanmamıştır.) Ele geçirilen bilgileri, eksiksiz ve şeffaf bir şekilde aşağıdaki listede açıklamak istiyoruz.

Yemeksepeti'nde hangi bilgiler hacklendi?

Hacklendikten sonra Yemek Sepeti'nde ele geçirilen bilgiler şunlar:

Ad – Soyad

Doğum Tarihi

YemekSepeti’ne Kayıtlı Telefon Numaraları

YemekSepeti’ne Kayıtlı E-posta Adresleri

YemekSepeti’ne Kayıtlı Adres Bilgileri

Açık Olarak Görülemeyen, SHA-256 Algoritması ile Maskelenmiş Giriş Şifreleri”

Yemeksepeti üyeliği nasıl iptal edilir?

Yemek Sepeti internet sitesine üyelikleri bulunan kullanıcılar, hesaplarını kendileri silememekte. Yemek Sepeti hesap silme işlemi için izlenecek yollar ise şu şekilde;

1) Hesabınızı silmek için öncelikle Yemek Sepeti uygulamasına giriş yaptıktan sonra iletişim formunu kullanabilirsiniz.

2) (212) 359 18 00 nolu numaralarını arayıp hesap iptal talebinizi belirtebilirsiniz,

3) [email protected] adresine e-mail atarak da Yemeksepeti hesap silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.