Yekvücut olmalıyız

Ömer Faruk Şahin Ankara

STK temsilcileri, uzmanlar ve siyasetçiler, saldırıya tepki gösterdi...

-AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı: “Batı’da konuşlanmış sapkın akıldır. Bu aklın en önemli hedefi bizim topraklarımızdır. İnsanlığın baş problemi bu yırtıcılardan bir an önce elbirliği ile kurtulmaktır.”

-Din-Bir-Sen Başkanı Yusuf Özdemir: “FETÖ’yü oluşturup İslami gücü elde edeceğiz diye söylem geliştirenlerin saldırısı. Siyonizmin, ‘Ben her şeyi yapabilirim’ demek için verilen bir savaştır, gövde gösterisidir.”

-Diyanet-Sen Başkanı Mehmet Bayraktutar: “Bu saldırı emperyalistlerin Allah’a ve Müslümanlara karşı ilan ettikleri bir savaştır. Bunların durdurulması için İslam dünyasının tekvücut olması gerekiyor.”

-İmam Hatipliler Vakfı Başkanı Ecevit Öksüz: “Bilgisayar oyunu oynuyormuşçasına yapılan saldırı insanlık adına utanç ve endişe verici. Faşizm ve İslamofobi’nin yanında ‘dinfobik’ bir insanlık hedeflenmektedir.”

-Uluslararası İlişkiler Uzmanı Barış Adıbelli: “Müslümanların ayağa kalkması lazım. Saldırganın yayınladığı 70 sayfalık bildiride Türkiye hedef alınıyor. Bu metni saldırgana kimler verdi? Bu olay istihbarat örgütlerinin operasyonudur.”