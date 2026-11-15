Yediemin otoparkları milli servet mezarlığına dönüştü! Milyonlarca araç çürüyor

Akit’in Pazar Röportajı’na konuk olan Tüm Yediemin Otopark Çekici Kurtarıcı Taşıcılar ve Depo İşletmeleri Federasyonu Kurucu Başkanı Rasim Uluç, yediemin otoparklarında bekleyen 2,2 milyonu aşkın aracın tasfiye sürecinde gelinen son noktayı değerlendirdi. Akit’in ısrarlı yayınlarının da etkisiyle söz konusu araçların tasfiyesine yönelik yasal düzenleme hayata geçirilmişti. Ancak düzenlemenin hazırlanmasında büyük emekleri bulunan Uluç, aradan geçen zamana rağmen beklenen adımların atılmadığını ve araç satışlarının henüz başlamadığını söyledi. Bürokratik engeller nedeniyle tasfiyelerin gerçekleştirilemediğini belirten Uluç, araçların ekonomiye kazandırılmasıyla milyarlarca liralık kaynak oluşturulabileceğine dikkat çekti. Sorunun çözümü için yeni bir kanun taslağı üzerinde çalıştıklarını ifade eden Uluç, sektörün beklentilerini ve çözüm önerilerini Akit’e anlattı.

YASAL DÜZENLEMEYE RAĞMEN ARAÇLARIN TASFİYESİ YAPILAMADI

Sayın Uluç, siz federasyon başkanı olarak yediemin otoparklarda bekleyen araçların tasfiyesinin hızlandırılması ve ekonomiye kazandırılması için büyük çaba sarf ettiniz. Yasal düzenleme de yapıldı. Yediemin otoparklardaki son durum nedir?

Evet. Tüm Yediemin Otopark Çekici Kurtarıcı Taşıcılar ve Depo İşletmeleri Federasyonu Kurucu Başkanı olarak yediemin otoparklarda yatan 2.2 milyonu aşkın aracın ekonomiye yeniden kazandırılması ve gerek piyasanın, gerekse otopark sahiplerinin nefes alabilmesi için büyük çabalar sarf ettik. Ardından iş yoğunluğu ve sağlık sebeplerinden dolayı Başkanlık görevinden istifa ettim. Halen Ankara ve İlçeleri Yediemin Otopark Çekici Kurtarıcı Vinç Taşıyıcılar ve Depo İşletmeleri Dernek Başkanıyım. Federasyon Başkanı olduğum dönemde; sorumlu gazetecilik örneği sergileyen Yeni Akit’in de ısrarla gündeme getirdiği sorunun çözülmesi ve gerekli yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi için yoğun çaba sarf ettik. Cumhurbaşkanımızın da talimat vermesi üzerine, bu sorunun çözümü için gecemizi gündüzümüze katarak yoğun bir çalışma içerisinde bulunduk. Yediemin otopark çekici kurtarıcı taşıyıcı ve depo işletmelerinin gelişmesi ve kalkınmasına katkı sağlamak üzere sektörlerin gelişmesini sağlayacak faaliyetlerde bulunmak, ortak çalışmalar yapmak, sektörün sorunlarını tespit edip çözümler üretmek ve sektörle ilgili uygulamada karşılaşılan sorunları gündeme getirerek çözüm odaklı planlamalar yapmak üzere çalıştık. Otoparklarda yatan 2.2 milyon araca ilişkin çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Ama konuya ilişkin yasal düzenleme yapılmasına rağmen ne yazık ki istendiği şekilde araçların tasfiyesi yapılamadı. 2.2 milyon araçtan 15-16 bini ancak tasfiye edilebildi.

ARAÇLAR YILLARCA BEKLETİLEREK ÇÜRÜTÜLÜYOR

Yediemin otoparklarda yatan 2.2 milyon aracın ekonomik önemi nedir?

İcra Dairelerinin şahıs alacakları ile diğer kamu kuruluşlarının alacakları nedeniyle, haciz konulan motorlu araçlardan yakalama emri bulunanlar, kolluk kuvvetlerince yani polis ve jandarma tarafından yakalandığında yediemin otoparklarına çekilmekte ve hacze konu borçlar ödenmediği için yediemin otoparkları ile depolarında bekleyen bu araçlar ile eşyalar bazı bürokratik engellerden dolayı satılamamakta. Araçlar da yediemin otoparklarında yıllarca kalarak çürümekte ve ekonomik değerlerini yitirmektedir. Diğer taraftan da milli ve yerli ekonomi açısından atıl bir kaynak oluşturmaktadır. Ülke genelinde yediemin otoparklarında yaklaşık 2.2 milyon araç olduğu tahmin edilmektedir. Bu araçların bir kısmı ömrünü tamamlamış ve hurdaya çıkmış durumda olup, üzerlerindeki haciz nedeniyle hurda işlemi yapılamadığından ayrıştırılarak ekonomiye geri kazanımı sağlanamamakta ve dolayısıyla her yıl yurtdışından 12,5 milyar dolarlık hurda alımı yapılmaktadır.

EKONOMİYE 704 MİLYAR TL KAZANDIRILABİLİR

Ne kadar bir meblağdan söz ediyoruz yediemin otoparklardaki araçlarla ilgili olarak?

Toplam 2.2 milyon araçtan yaklaşık 500 bininin 20 yaş üstü olduğu ve bunların ortalama arabalarda 1,5 ton, otobüs ve kamyonlarda 20 ton olduğu düşünülürse ki araçların yüzde 25’i kamyon ve otobüstür, yaklaşık olarak 2 milyar ton hurda toplanacaktır. Ortalama 1 kg hurda fiyatının 12 lira olduğu düşünüldüğünde 2 milyar ton hurdadan 24 milyar TL kaynak yurt içinde kalacaktır. Ayrıca satılan araçların biriken yüksek miktardaki Motorlu Taşıtlar Vergisi tahsil edilmiş olacaktır. Satılabilir durumda olan yaklaşık 1.700 bin aracın seri bir şekilde bekletilmeden satılması halinde ortalama 400.000 TL’den 680 milyar TL, toplamda ise eşyalar hariç 704 milyar TL milli ekonomiye kazandırılmış olacaktır.

HERHANGİ BİR İLERLEME KAYDEDİLEMEDİ

Bu araçların uzun yıllar yattığı otoparklar zarar etmiyor mu?

Hem de çok büyük zarar ediyorlar. Konuyla ilgili bir davada Yediemin Otopark işletmecisi Mehmet Apaydın’ın 2015/13099 sayılı başvurusuna istinaden Anayasa Mahkemesince 08.01.2020 tarihinde, trafikten men edilerek otoparklara çekilen ve uzun süre satılamayan araçlar için; “Bu çerçevede icra süreci veya diğer ilgili idari ya da adli süreçlerin yönetimi, gözetimi ve denetimi ile sorumlu kamu makamlarının kendi sorumluluğu altındaki külfeti yediemine yükletilmesi müdahaleyi orantısız kılar” denilmekle, uzun süre satılamayan araçların külfetinin yediemine yüklenemeyeceği sebebiyle, mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir. Diğer yandan İcra İflas Kanunu’nun Geçici 20’nci maddesi gereğince tasfiye edilmesi gereken 700 bin aracın olduğu ancak 11-13 bin aracın tasfiye edilebileceği, kalan araç ve eşyanın ne zaman ve nasıl satılacağı veya tasfiye edileceği bilinmediği belirtilmişti. Günümüze kadar Adalet Bakanlığı’na defalarca belirtilen sıkıntıları iletmemize rağmen, yediemin otoparklarında biriken araçların satışlarında herhangi bir ilerleme kaydedilememiştir. Şöyle ki benim otoparkımda 1400 araç bulunmaktadır ve yasal düzenlemeden sonra maalesef 128 araç satılabilmiştir. Durum o derece vahim.

KISA VE ÖZ BİR KANUN SORUNLARI ÇÖZER

Yasal düzenlemelere yönelik yapılması gerektiğini düşündüğünüz çalışma var mı?

Aslında bir süredir üzerinde çalıştığımız ve hukukçulara hazırlattığımız taslakta olduğu gibi kısa ve öz bir Kanun çıkartılırsa sorunlarımızın büyük ölçüde çözüleceği kanaatindeyim. Bizim önerdiğimiz kanun şu şekilde;

“İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi…

MADDE 1- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunun 106’ncı maddesinin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkralarının sonlarına aşağıdaki cümleler sırasıyla eklenmiştir.

‘Bu sürelerin sonunda sicile kayıtlı motorlu kara araçları hakkındaki satış işlemi tamamlanmamışsa mahcuz üzerindeki haciz şerhi ilgili idarelerce kendi sicil sistemlerinden elektronik ortamda resen kaldırılır.’

‘Paylı mülkiyetli sicile kayıtlı motorlu kara araçları için kıymet takdiri ve satış talebinde bulunabilir fakat muhafaza talep edilemez’

‘Kıymet takdiri ve satış giderlerinin iadesinin talep edilmesi halinde de satış talebi vaki olmamış sayılır.” Bu şekilde bir Kanun çıkarsa satışlar ve tasfiyeler hızlanacaktır diye ümit ediyoruz.

HACİZLER RESEN DÜŞSÜN MAĞDURİYET BİTSİN

Peki satış istenmeyen hacizlerin düşürülmesi neden bu kadar zor?

Aslında zor değil ama bürokrasi nedeniyle zorlaşıyor. İcra Daireleri İcra İflas Kanunu 106 ve 110 maddesine göre “taşınırlarda 6 ay, taşınmazlarda da 1 yıl içinde satış istenmeyen hacizler kendiliğinden düşer” denilmesine rağmen POLNET’ten düşümü resen olmadığı ve bürokratik engellerden dolayı hacizler devam ediyor ve araçlar otoparklarda yıllarca çürümeye terk ediliyor. Ayrıca haciz resen düşse araç sahibi de aracını otoparktan çıkarmış olacak ve mağdur olmamış olacaktır. Devlet olarak “aracını bir senede satacağım” diye otoparka çektiriyorsun ve bu süre içinde satış gerçekleşmiyor. Bu şekilde uzun süre satılamayan milyonlarca araç bulunmaktadır. Örneğin benim otoparkıma 2007 model Peugeot Partner marka hafif ticari bir araç 2008 yılında yakalanarak getirilmiş ve halen satılmamıştır. Bizim hazırlattığımız kanun değişikliğine dair kanun taslağı hayata geçirilirse buradaki aksaklık da giderilmiş olacaktır. Hacizler resen düşerse, araç sahipleri de araçlarını otoparktan çıkarabilecek ve mağduriyetler önlenecektir.

ARAÇLAR SATILIRSA EKONOMİYE 20-22 MİLYAR DOLAR KATKI SAĞLAR

Ekonomik olarak ne kadar bir rakamdan bahsediyoruz? 2.2 milyonun üzerindeki aracın satılması halinde ekonomiye nasıl bir katkısı olur?

Tüm yedieminlerde muhafaza edilen, araç ve eşyaların bir an evvel satılması halinde, 2. el araç piyasasını da yaklaşık yüzde otuz oranında düşüreceği, aynı zamanda piyasa hareketliğinden dolayı yastık altı tabir edilen birikimleri (altın, döviz vs.) ekonomiye kazandıracağı tahmin ediliyor. Ayrıca tamir, bakım ve yedek parça gibi ihtiyaçlar sebebiyle de oto sanayi sektörünü canlandıracağı değerlendiriliyor. Yani, yediemin depolarında bekleyen hacizli araçlar ve eşyalar için geçen zaman, hem alacaklının hem de ülke ekonomisinin aleyhine işlemektedir. Bu araçların satılması halinde ise ekonomiye en az 20-22 milyar dolar katkı sağlanacaktır.

TEBLİĞ YAYINLANMASINA RAĞMEN MAALESEF BÜROKRATİK ENGELLERDEN DOLAYI SATIŞLAR GERÇEKLEŞMEDİ

Peki, yasal düzenleme yapılmasına rağmen neden tasfiye edilemiyor bu araçlar?

Yasal düzenleme yapıldı. 12. yargı paketinde 88/a Kanunen muhafazasına gerek kalmayan araçlarla ilgili kanun Resmi Gazete’de yayınlanarak Adalet Bakanlığı’nın 29.01.2026 tarih ve E-87949188-045.02-11/1095 sayılı İcra ve İflas Kanununun 88/a Maddesi Hakkında genelgesi tüm İcra Müdürlüklerine gönderilmesine rağmen şu ana kadar hiçbir ilerleme kaydedilmemiş araç satışları başlamamıştır. Cumhuriyet tarihinde ilk defa; Eski Ticaret Bakanı, TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş Başkanlığında, Adalet Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel komutanlığı görevlileri ile 2918 sayılı Trafik Kanunu Ek 14 maddesine istinaden otoparklara çekilen ve 6 ay aranıp sorulmayan araçların satışındaki en büyük engel olan (f) maddesindeki “üzerine haciz, rehin ve ipotek gelmesi halinde satıştan düşer” maddesi tartışılmış bu maddenin kaldırılmasına karar verilerek kanun hazırlanıp 9. Yargı paketiyle hayata geçirilmiş ve Resmi Gazete’de yayınlanmıştı. 10.08.2025 tarih ve 422 sıra Milli Emlak Genel Tebliği yayınlanmasına rağmen maalesef bürokratik engellerden dolayı satışlar gerçekleşmemiştir.

SORUN NEREDE?

Bu gerçekten büyük bir sorun. Bu sorunun sebebi nedir?

Tüm Yediemin Otopark Çekici Kurtarıcı Taşıcılar ve Depo İşletmeleri Federasyonu yeni yönetiminin bürokrasiyi hiç bilmemesi, yönetim kurulu üyelerinin Ankara dışındaki çeşitli illerde olması gibi nedenlerle, Ankara’ya resmi kurum ve kuruluşlara sorunlarını gerekçeleri ile anlatamadıkları belirtiliyor. Onlar sorunlarını yerinde ve zamanında ilgili kuruluşlara olması gerektiği şekilde aktaramayınca bürokrasi de mevcut düzeninde devam ediyor. Oysa bürokrasi ile işbirliği halinde verimli bir çalışma yapılabilse bu tür aksaklıklar yaşanmazdı.