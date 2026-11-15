UEFA Uluslar Ligi’nde son hafta heyecanı! Düşenler ve çıkanlar belli olacak
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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UEFA Uluslar Ligi'nin 6’ncı ve son haftası bugün oynanacak olan maçlarla başlayacak. Gruplarda düşenler ve çıkmaların yanı sora play-off oynayacak takımlarda netleşecek.
UEFA Uluslar Ligi'nde 6. Hafta heyecanı bugün oynanacak olan maçlarla başlıyor. Ligde 3 günde 26 maç oynanacak.
İşte maçların programı:
Bugün
A LİGİ
1. Grup
22:45 Fransa - Türkiye
22:45 Belçika – İtalya
2. Grup
22:45 İspanya – İngiltere
22:45 Hırvatistan – Çekya
C LİGİ
1. Grup
20:00 Finlandiya - San Marino
20:00 Belarus – Arnavutluk
2. Grup
17:00 Letonya – Ermenistan
17:00 G. Kıbrıs Rum Kesimi – Karadağ
Yarın:
A LİGİ
2. Grup
22:45 Yunanistan - Sırbistan
22:45 Almanya – Hollanda
B LİGİ
1. Grup
22:45 K. Makedonya – Slovenya
22:45 İsviçre – İskoçya
C LİGİ
3. Grup
18:00 Kazakistan – Slovakya
18:00 Faroe Adaları – Moldova
C LİGİ
4. Grup
20:00 İzlanda – Lüksemburg
20:00 Estonya – Bulgaristan
D LİGİ
1. Grup
22:45 Cebelitarık – Malta
2. Grup
20:00 Litvanya – Lihtenştayn
17 Kasım Salı:
A LİGİ
4. Grup
22:45 Galler – Portekiz
22:45 Danimarka – Norveç
B LİGİ
2. Grup
22:45 Ukrayna - Gürcistan
22:45 Macaristan- Kuzey İrlanda
3. Grup
22:45 İsrail - Avusturya
22:45 İrlanda – Kosova
4. Grup
22:45 Polonya – İsveç
22:45 Bosna-Hersek – Romanya