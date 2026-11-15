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Spor UEFA Uluslar Ligi’nde son hafta heyecanı! Düşenler ve çıkanlar belli olacak
Spor

UEFA Uluslar Ligi’nde son hafta heyecanı! Düşenler ve çıkanlar belli olacak

Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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UEFA Uluslar Ligi’nde son hafta heyecanı! Düşenler ve çıkanlar belli olacak

UEFA Uluslar Ligi'nin 6’ncı ve son haftası bugün oynanacak olan maçlarla başlayacak. Gruplarda düşenler ve çıkmaların yanı sora play-off oynayacak takımlarda netleşecek.

UEFA Uluslar Ligi'nde 6. Hafta heyecanı bugün oynanacak olan maçlarla başlıyor. Ligde 3 günde 26 maç oynanacak.

İşte maçların programı:

Bugün

A LİGİ

1. Grup

22:45 Fransa - Türkiye

22:45 Belçika – İtalya

2. Grup

22:45 İspanya – İngiltere

22:45 Hırvatistan – Çekya

C LİGİ

1. Grup

20:00 Finlandiya - San Marino

20:00 Belarus – Arnavutluk

2. Grup

17:00 Letonya – Ermenistan

17:00 G. Kıbrıs Rum Kesimi – Karadağ

Yarın:

A LİGİ

2. Grup

22:45 Yunanistan - Sırbistan

22:45 Almanya – Hollanda

B LİGİ

1. Grup

22:45 K. Makedonya – Slovenya

22:45 İsviçre – İskoçya

C LİGİ

3. Grup

18:00 Kazakistan – Slovakya

18:00 Faroe Adaları – Moldova

C LİGİ

4. Grup

20:00 İzlanda – Lüksemburg

20:00 Estonya – Bulgaristan

D LİGİ

1. Grup

22:45 Cebelitarık – Malta

2. Grup

20:00 Litvanya – Lihtenştayn

17 Kasım Salı:

A LİGİ

4. Grup

22:45 Galler – Portekiz

22:45 Danimarka – Norveç

B LİGİ

2. Grup

22:45 Ukrayna - Gürcistan

22:45 Macaristan- Kuzey İrlanda

3. Grup

22:45 İsrail  - Avusturya

22:45 İrlanda – Kosova

4. Grup

22:45 Polonya – İsveç

22:45 Bosna-Hersek –  Romanya

UEFA Uluslar Ligi’nin 5. haftası 8 maçla sona erdi! İşte gecenin sonuçları
UEFA Uluslar Ligi’nin 5. haftası 8 maçla sona erdi! İşte gecenin sonuçları

Spor

UEFA Uluslar Ligi’nin 5. haftası 8 maçla sona erdi! İşte gecenin sonuçları

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