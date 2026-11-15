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Yerel Film sahnelerini aratmayan kovalamaca! Araçların camını kırdı, polisten kaçmak için Çark Deresi'ne atladı!
Yerel

Film sahnelerini aratmayan kovalamaca! Araçların camını kırdı, polisten kaçmak için Çark Deresi'ne atladı!

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Film sahnelerini aratmayan kovalamaca! Araçların camını kırdı, polisten kaçmak için Çark Deresi'ne atladı!

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde park halindeki araçların camlarını kırarak ortalığı birbirine katan bir şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini görünce paniğe kapılarak çareyi Çark Deresi'ne girmekte buldu.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kişi, araçların camını kırdıktan sonra polisten kaçmak için dereye girdi. Dakikalarca suda kalan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, araçların camını kırdı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde polis ekiplerini gören şahıs, Çark Deresi'ne girdi. Dakikalarca ikan edilmeyen şahıs, uzun uğraşlar neticesinde sudan çıkartılarak gözaltına alındı. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

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