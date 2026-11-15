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Spor UEFA Uluslar Ligi’nin 5. haftası 8 maçla sona erdi! İşte gecenin sonuçları
Spor

UEFA Uluslar Ligi’nin 5. haftası 8 maçla sona erdi! İşte gecenin sonuçları

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UEFA Uluslar Ligi’nin 5. haftası 8 maçla sona erdi! İşte gecenin sonuçları

UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftası 8 maçla tamamlandı. Gecenin sürpriz sonucunu Portekiz’i deplasmanda 4-1 yenen Danimarka yaptı.

UEFA Uluslar Ligi'nde 5. haftanın son gününde A ve B liglerinde karşılaşmalar oynandı.

Günün öne çıkan maçında Portekiz konuk ettiği Danimarka'ya 4-1 mağlup oldu.

Maçtan önce Portekiz, milli takıma veda eden yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun giydiği klasik 7 numaralı formanın tasarımını emekliye ayırarak çizgili 7 kullanımına geçti. Çizgili 7 numaralı formayı geçici olarak 22 yaşındaki Carlos Forbs devralırken formanın kalıcı sahibinin ise sakatlığı bulunan Galatasaraylı Rafael Leao olması bekleniyor.

UEFA Uluslar Ligi'nde 6. hafta maçları ise 17 Kasım Salı gününe kadar devam edecek.

Alınan sonuçlar şöyle:

A LİGİ

4. Grup:

Norveç-Galler: 3-1

Portekiz-Danimarka: 1-4

B LİGİ

2. Grup

Gürcistan-Macaristan: 0-2

Kuzey İrlanda-Ukrayna: 1-0

3. Grup:

Kosova-İsrail: 0-0

Avusturya-İrlanda Cumhuriyeti: 1-0

4. Grup

İsveç-Bosna Hersek: 3-2

Romanya-Polonya: 2-1

UEFA Uluslar Ligi’nde 5. hafta başladı! İşte gecenin sonuçları
UEFA Uluslar Ligi’nde 5. hafta başladı! İşte gecenin sonuçları

Spor

UEFA Uluslar Ligi’nde 5. hafta başladı! İşte gecenin sonuçları

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