Yediemin otoparkında binlerce motosiklet sahibini bekliyor

Edirne'nin Keşan ilçesinde Keşan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası yediemin otoparkında duran bin 500 adet motosiklet sahibini bekliyor.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda yakalanan çok sayıda motosiklet, yediemin otoparkına çekildi. İlçede haciz ve trafik cezası borçları, hırsızlık gibi çeşitli nedenlerden yediemin otoparkına çekilen motosikletlerin sayısı hızla yükseliyor.

Son zamanlarda artan motosiklet sayısıyla beraber otoparkta kurtarıcının bile manevra yapamadığını belirten Keşan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mahmut Demirkan, "Gelen motosikletler, motor ve şase numaraları kazınarak silinmiş vaziyette yakalanıyorlar. Bunların birçoğu hırsızlık malları. Çevre ilçelerden gelip motosikletini teslim alanlar oluyor. Burada yaklaşık olarak bin 500 adet motosiklet var. Motosikletleri çalınan gelip motosikletleri burada mı diye bakabilirler. Uzunköprü'den, Şarköy'den gelip motosikletlerini teslim alanlar oldu. Biz daha satılırken tescil edilsin diyoruz. Halkımızın motosikletlerini sağa sola bırakırken dikkatli olmasında fayda var. Otoparkta dönüş yerimiz kalmadı" dedi.

Demirkan, "Otoparkımız yaklaşık 7 dönüm, yani 800 metrekare. Artık kurtarıcının bile dönmeye yeri kalmadı. Hemen hemen her gün 10 motosiklet geliyor. Buradaki araçlarımızın ekonomiye kazandırılması lazım. Bu araçlar milli servet ve bu kanayan bir yara oldu. Devletimizin buna bir çözüm bulması lazım" ifadelerini kaydetti.