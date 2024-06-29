Yedi ilden peş peşe yangın haberleri

İzmir'in Menderes ve Selçuk ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 13.00 sıralarında sıralarında ilçeye bağlı Karacadağ mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı.

Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 4 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal ve 4 dozer aracı ile müdahale ediyor.

Ekipler yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

SELÇUK'TA DA ORMAN YANGINI

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Selçuk-Kuşadası kara yolu kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

AFYONKARAHİSAR'DA YANGIN ÇIKTI!

Afyonkarahisar'ın Hıdırlı Tepesi mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinri yangına yoğun müdahalesi sürüyor.

ÇANAKKALE EZİNE'DE ORMAN YANGINI

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde zirai alanda çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Yeniköy köyündeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bozcaada'dan da dumanı görülen yangının bildirilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile Ezine Belediyesi ve Geyikli belde Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgede söndürme çalışması sürüyor.

MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da yaptığı açıklamayla devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek için TSK'ya ait 3 adet Couger tipi helikopter ile 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildiğini duyurdu.

BAZI EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Menderes ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken, alevlerin yaklaştığı kırsal Çamönü Mahallesi'nde, bazı evlerde yaşayan vatandaşların tedbir amaçlı tahliye edildiği belirtildi.

OTOBAN TRAFİĞE KAPANDI

Öte yandan, Urla ilçesine bağlı Kuşçular Mahallesi’ndeki yol kenarında da yangın çıktı. Otluk alandaki yangın nedeniyle, İzmir-Çeşme otobanı trafiğe kapatıldı. Bu yangına da ekiplerin müdahalesinin sürdüğü öğrenilirken, uzun araç kuyrukları oluştu.

BURSA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Bursa'nın Keles ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kırsal Baraklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin fark edilmesinin ardından Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından olay yerine ekipler sevk edildi.

Yangına 2 helikopter, 8 arazöz ve 9 su tankeriyle müdahale ederek kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasını sürdürüyor.

Mahalle sakinleri ise ekiplere teşekkür ederek, ayran ve meyve ikramında bulundu.

KAHRAMANMARAŞ'TA YANGIN

Onikişubat ilçesinin Maksutlu Mahallesi’ndeki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü bölgeye çok sayıda yangın söndürme işçisi sevk etti. Ekipler, 7 arazöz, 5 ilk müdahale ve 2 su ikmal aracıyla alevlere müdahale ediyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da söndürme çalışmalarına destek için bölgeye 100 personelle 30 araç sevk etti.

BALIKESİR'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kırsal Çaygören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler yönlendirildi.

Alevlere, 70 kişiden oluşan ekipler, 14 arazöz, 2 su ikmal aracı, 6 ilk müdahale aracı, 3 hizmet aracı, 6 helikopter, 2 uçak, 3 dozer ve 2 greyderle müdahale etti.

Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

EDİRNE'DE ÖRTÜ YANGINI ÜÇ KÖYE SIÇRADI: TARLALAR, AĞAÇLAR, AHIRLAR ALEV ALEV YANDI

Edirne'de bir köyde çıkan örtü yangını, iki köye daha sıçradı. Buğday tarlaları, ağaçlık alanlar ve ahırlar alev alev yanarken, yangının yerleşim yerine sıçramaması için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Dombay köyünde çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle Demirköy'e ve Tuğlalık köylerine yakın tarım alanlarına sıçradı. Yangında buğday tarlaları, ahırlar ve ağaçlık alanlar zarar gördü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, orman ekipleri, AFAD, jandarma ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 6 saattir süren yangın kısmen kontrol altına alınırken, rüzgarın etkisiyle zaman zaman alevler güçleniyor. Alevlerin yerleşim yerine sıçramaması için ise geniş güvenlik önlemleri alındı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, söndürme çalışmalarını yerinde takip ediyor.

Kaynak: İHA

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