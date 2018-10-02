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YDS başvurularında son gün ne zaman? 2018 YDS-3 başvuruları nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS/3) başvuruları başladı. Peki 2018 YDS başvurusu nasıl yapılır? YDS başvurularında son gün ne zaman? YDS-3 sınavı ne zaman yapılacak?

02 Ekim 2018 Salı 12:06
YDS başvurularında son gün ne zaman? 2018 YDS-3 başvuruları nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS/3) başvuruları başladı. Peki 2018 YDS başvurusu nasıl yapılır? YDS başvurularında son gün ne zaman? YDS-3 sınavı ne zaman yapılacak?

2018 yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavına girecek adayların beklediği YDS-3 başvurularına ilişkin açıklamayı son dakika olarak ÖSYM yaptı. ÖSYM tarafından YDS adaylarına duyuru geldi.  Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına katılacak olan adaylar geri sayıma başladı. İşte YDS hakkında merak edilen detaylar...

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2018 YDS-3 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YDS/3 başvuruları 2 - 10 Ekim 2018 tarihleri arasında alınacak. Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını  buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü, saat 23.59’da sona erecektir. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YDS/3 sınavı ise 2 Aralık'ta yapılacak.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 12:06
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