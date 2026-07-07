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Yerel Artan sıcaklıklar yaban hayatını da etkiledi! Dev yılanlar yeniden ortaya çıktı
Yerel

Artan sıcaklıklar yaban hayatını da etkiledi! Dev yılanlar yeniden ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
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Artan sıcaklıklar yaban hayatını da etkiledi! Dev yılanlar yeniden ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sıcak havayla birlikte ortaya çıkan yaklaşık üç metre uzunluğundaki yılanlar amatör kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Çınar ilçesi kırsal Çınarköy Mahallesi'nde sıcak havanın her geçen gün etkisini artmasıyla yaklaşık üç metre uzunluğundaki iki yılan görüntülendi. Vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldu.

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