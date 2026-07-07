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İSLAM 7 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

7 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi

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7 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözü ve Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (7 Temmuz 2026)

AYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(٢٩) اِنَّ الَّذٖينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِراًّ وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَۙ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(29) Allah’ın kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için gizli açık harcayanlar, asla zararla sonuçlanmayacak bir ticaret umabilirler.

(Fâtır Suresi, 35/29)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 TEFSİRİ:

Önceki âyette kalple ilgili bir durum olan Allah korkusu yani Allah’a saygı duygusundan söz edilmiş; burada da dil ve beden ile ortaya konan ve bu duyguyu pekiştiren davranışların önemine değinilmiştir (Râzî, XXVI, 22; bu bağlamda “başkaları için harcama” anlamını verdiğimiz infak hakkında bilgi için bk. Bakara 2/245, 254, 261).

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Yolu Cilt: 4 Sayfa: 467

 

HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Sizin en hayırlılarınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.” (Buhârî, Fezâilü’l-Kur’ân 21)

“Bir evde Kuran okunduğunda, melekler o eve gelir; şeytanlar ise oradan uzaklaşır. O ev halkına ferahlık verir, hayrı çoğalır, şerri azalır.

Bir evde Kuran okunmadığında ise, şeytanlar o eve gelir, melekler uzaklaşır; ev halkına darlık çöker, hayrı azalır, şerri çoğalır.” (Kenzu’l-ummal, 1/544, no: 2437)

“Kuran okunan ev bereketlenir, hayrı çoğalır; Kuran okunmayan evde ise bereket azalır.”

Kaynak: Heyzemi, Mecmeu'z-zevaid, no: 11757

 

 

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Yorumlar

Aydın

Yazı için teşekkürler Akit ailesi, ama bu kadar fitnenin çok olduğu bir zamanda sadece yaz kursları yetersiz...
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