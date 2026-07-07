Trump, Ankara'ya gelmek için yola çıktı!
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ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesi için yola çıktı
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesi için yola çıktı
ABD Başkanı Donald Trump, tarihi NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya gelmek için Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Havalimanı'ndan Air Force One uçağıyla yola çıktı.
Trump ile birlikte Ankara’ya seyahat eden bakanlar:
-Dışişleri Bakanı Rubio
-Savaş Bakanı Hegseth
-Hazine Bakanı Bessent