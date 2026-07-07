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Dünya Trump, Ankara'ya gelmek için yola çıktı!
Dünya

Trump, Ankara'ya gelmek için yola çıktı!

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Trump, Ankara'ya gelmek için yola çıktı!

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesi için yola çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesi için yola çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, tarihi NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya gelmek için Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Havalimanı'ndan Air Force One uçağıyla yola çıktı.

Trump ile birlikte Ankara’ya seyahat eden bakanlar:

-Dışişleri Bakanı Rubio
-Savaş Bakanı Hegseth
-Hazine Bakanı Bessent

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uçağında geberir gelirken giderken farketmez ..yıldırımlar çarpsın anca içimi o soğutur...
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