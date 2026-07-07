7 Temmuz 2025: Kamil Şenocak Hocaefendi'nin vefatı (Müderris ve İmam)

1939 yılında Trabzon’un Of ilçesine bağlı Yaranur köyünde dünyaya gelen Kamil Şenocak, henüz 10 yaşındayken hafız oldu. Hafızlık sonrası Arapça ve klasik İslam ilimleri eğitimini, devrin önemli âlimlerinden Âşık Kutlu’nun rehberliğinde tamamladı.



Aşık Kutlu Hocaefendi bir yere gideceği zaman Kamil hocayı yerine bırakır, bu derece hocasına yakın olur ve onu vekili olur.



Kamil Şenocak hoca, Mehmet Rüştü Aşık Kutlu Efendinin maiyyetinde olduğu yıllarda Mahmud Efendi Hazretlerini görür, hocasının ona ne denli hürmet ve tazim ettiğine tanık olunca “ben de mutlaka bu zata gideceğim ve ona intisap edeceğim” der ve 1961 yılında 21 yaşındayken İstanbul’a gelir ve Şeyh Mahmud efendi hazretlerine intisab eder.







Kamil Şenocak Efendi eğitimini 1960 yılında bitirdikten sonra, 1961’de Samsun’un 19 Mayıs ilçesine yerleşerek, kendi yaptırdığı camide imamlık görevine başladı.



Tam 45 yıl boyunca aynı camide görev yapan Şenocak, yalnızca görev yaptığı mahalleye değil, çevre illerden gelen pek çok öğrenciye de hocalık yaptı. Yaklaşık bin hafız yetiştirdiği bilinen Şenocak, bu yönüyle ilim çevrelerinde saygıyla anılan bir isim haline geldi.





Kamil Şenocak Hocaefendi'nin cenaze namazı / SAMSUN



Ahlakı, tevazusu ve ilmiyle tanınan Kamil Şenocak; sadece bir din görevlisi değil, aynı zamanda binlerce kişiye rehberlik etmiş bir müderris olarak hafızalarda yer etti. Onun vefatıyla birlikte ilim camiasında “Âlimin ölümü, âlemin ölümü gibidir” sözü yeniden hatırlandı.







Ömrünü Kur’ân-ı Kerîm’e ve hafızların yetişmesine vakfeden, binlerce talebenin üstadı, Reisu’l-Kurra Mehmet Rüştü Aşıkkutlu’nun talebesi, Mahmut Efendi Hazretleri’nin vekili Kâmil Şenocak Hoca 7 Temmuz 2025’te hayatını kaybetti.