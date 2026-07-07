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Yüzde 50 hibeyle kuruldu: Modern seralarda ilk hasat yapıldı

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IHA Giriş Tarihi:

Yüzde 50 hibeyle kuruldu: Modern seralarda ilk hasat yapıldı

Kocaeli'de tarımsal üretimi desteklemek amacıyla yüzde 50 hibeyle kurulan modern seralarda ilk sebze hasadı gerçekleştirildi.

#1
Foto - Yüzde 50 hibeyle kuruldu: Modern seralarda ilk hasat yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü "Seracılığı Geliştirme Projesi" kapsamında Kandıra ilçesi İncecik Mahallesi'ndeki üreticilere anahtar teslim sera kurulumu sağlandı. Seralarda mevsimine uygun olarak yetiştirilen domates, biber çeşitleri, taze fasulye, patlıcan ve salatalıkların ilk hasadı gerçekleştirildi.

#2
Foto - Yüzde 50 hibeyle kuruldu: Modern seralarda ilk hasat yapıldı

Proje çerçevesinde 512 metrekarelik alana kurulan, galvaniz profilli ve yüksek tünel sistemine sahip seraların kar, dolu ve fırtınaya karşı dayanıklı şekilde tasarlandığı bildirildi. Ayrıca seralarda don riskini azaltan 36 ay ömürlü özel katkılı naylon örtüler kullanılırken, olumsuz hava şartları nedeniyle seraları zarar gören üreticilere ise yüzde 75 hibeli sera naylonu desteği verildiği kaydedildi.

#3
Foto - Yüzde 50 hibeyle kuruldu: Modern seralarda ilk hasat yapıldı

TEK SERADAN 7 SERAYA ULAŞTIK: İncecik Mahallesi Muhtarı Fatih Bayın, elde edilen verim ve kalitenin beklentilerin üzerinde olduğunu belirterek, "Kapalı sulama sistemi sayesinde su sıkıntısı yaşamıyoruz. Tarlalarımız yıl boyunca üretimde kalıyor. Verilen her destek üretime yansıyor" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Yüzde 50 hibeyle kuruldu: Modern seralarda ilk hasat yapıldı

Bölgede ailesiyle birlikte sebze yetiştiren genç çiftçi Serkan Memiş ise projeyle birlikte kapasitesini büyük oranda artırdığını vurgulayarak, "İlk başta tek seram vardı, şu an 7 seram var. Verilen desteklerle üretimimizi büyüttük. Hasat ettiğimiz ürünleri Körfez ilçesi başta olmak üzere manavlara, marketlere ve hale ulaştırıyoruz" diye konuştu.

#5
Foto - Yüzde 50 hibeyle kuruldu: Modern seralarda ilk hasat yapıldı

Üretici Nihat Memiş de sağlanan desteklerin üretim şartlarını önemli ölçüde iyileştirdiğini, dışarıdan işçi çalıştırmadan ailece üretime devam etmelerinin kendilerine ekonomik katkı sağladığını sözlerine ekledi. Üreticiler, kendilerine bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

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