ikas Eyüpspor, David Costa'yı kadrosuna aldı
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Süper Lig ekibi Eyüpspor, Portekizli futbolcu David Costa ile resmi sözleşme imzaladığını duyurdu.
Süper Lig ekibi Eyüpspor, Portekizli futbolcu David Costa ile resmi sözleşme imzaladığını duyurdu.
SÜPER Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, David Costa'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Eflatun-sarılı kulüp, transferi sanal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımda, "Yeni transferimiz David Costa, kulüp başkanımız Yusuf Öksüzömer'in katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı. Semt-i Mukaddes'e hoş geldin David Costa" ifadelerine yer verildi.
Eyüpspor'un yeni transferi David Costa, kulüp başkanı Yusuf Öksüzömer'in katıldığı törende resmi sözleşmeye imza attı.