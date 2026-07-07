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Spor Dünya Kupası günlüğü: Çeyrek final eşleşmeleri belli oluyor
Spor

Dünya Kupası günlüğü: Çeyrek final eşleşmeleri belli oluyor

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Dünya Kupası günlüğü: Çeyrek final eşleşmeleri belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 tur mücadelesi, bu akşam oynanacak olan karşılaşmalarla tamamlanacak. Arjantin-Mısır ve İsviçre-Kolombiya maçları oynanacak.

Dev turnuvada heyecan bütün hızıyla devam ediyor. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, bu akşam tamamlanacak olan son 16 turu maçlarının TSİ programı ve statları şöyle:

19.00 Arjantin-Mısır (Atlanta)

23.00 İsviçre-Kolombiya (BC Place)

SON 16 TURU MAÇLARI

4 Temmuz | Kanada - Fas | 0-3

5 Temmuz | Paraguay - Fransa | 0-1

5 Temmuz | Brezilya - Norveç | 1-2

6 Temmuz | Meksika - İngiltere | 2-3

6 Temmuz | Portekiz - İspanya | 0-1

7 Temmuz | ABD - Belçika | 1-4

7 Temmuz | Arjantin - Mısır |

7 Temmuz | İsviçre - Kolombiya |

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