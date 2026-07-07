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Spor Taraftarları heyecanlandıran haber! Galatasaray o isim için Milan'ın kapısını çalacak
Spor

Taraftarları heyecanlandıran haber! Galatasaray o isim için Milan'ın kapısını çalacak

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Taraftarları heyecanlandıran haber! Galatasaray o isim için Milan'ın kapısını çalacak

Galatasaray hücum hattına Avrupa çapında ses getirecek bir takviye yapmak için Rafael Leao dosyasını gündemine aldı.

Yeni sezonda üç kulvarda güçlü bir kadroyla yarışmak isteyen Galatasaray, transferde çıtayı yine yukarıda tutuyor. Kemerburgaz Tesisleri’nde başlayacak hazırlıklar öncesi kadro planlamasını hızlandıran sarı-kırmızılılarda, hücum bölgesi için öne çıkan isimlerden biri Rafael Leao oldu.

 

Leao dosyası masada

Milan forması giyen Portekizli futbolcunun İtalya’daki geleceği bir süredir tartışma konusu. Bu süreci yakından izleyen Galatasaray yönetimi, şartların uygun hale gelmesi durumunda Serie A ekibiyle temas kurmayı planlıyor.

Sarı-kırmızılıların Leao için yüksek bonservis ödemeye sıcak bakmadığı, bu nedenle transferde kiralama seçeneğini öne çıkardığı ifade ediliyor.

 

Hücumda iki bölgede oynayabiliyor

27 yaşındaki yıldız futbolcu, asıl olarak sol kanatta görev yapıyor. Ancak ihtiyaç halinde santrfor bölgesinde de kullanılabilmesi, Galatasaray teknik heyetinin Leao’ya ilgisini artıran detaylar arasında yer alıyor.

 

Sözleşmesi 2028’e kadar

Rafael Leao, geçen sezon Milan formasıyla 31 maçta sahaya çıktı. Portekizli oyuncu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Leao’nun piyasa değeri yaklaşık 50 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.

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