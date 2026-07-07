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Dünya 14 gündür ezan okunmuyor!
Dünya

14 gündür ezan okunmuyor!

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14 gündür ezan okunmuyor!

Siyonist işgalciler, Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camii'nde ezan okunmasını 14'üncü gününde de engelledi.

Siyonist işgalciler, Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camii'nde ezan okunmasını 14'üncü gününde de engelledi.

Filistinli kaynaklara göre işgalciler, caminin ana girişlerinden biri olan "Pazar Kapısı"nı günün belirli saatlerinde kapalı tutmayı sürdürerek, Filistinlilerin ve ibadet etmek isteyen cemaatin camiye ulaşmasını zorlaştırıyor.

Öte yandan işgal makamları, caminin baş hadimi ile cami müdürünü, yerleşimcilerin baskınları sırasında kullanılan hasırlarla ilgili askeri talimatlara uyulmadığı iddiasıyla 12 gün süreyle camiden uzaklaştırdı.

Aynı soruşturma kapsamında Harem-i İbrahim Camii'nde görev yapan beş personelin de işgal makamlarınca ifadeye çağrıldığı bildirildi.

Bunun yanı sıra siyonist işgalcilerin, El-Halil Belediyesi ekiplerinin Harem-i İbrahim Camii çevresinde temizlik ve belediye hizmeti sunmasını da engellemeyi sürdürdüğü aktarıldı.

Filistinli yetkililer, camide ezanın engellenmesi, ibadetin kısıtlanması ve belediye hizmetlerinin durdurulması gibi uygulamaların Harem-i İbrahim Camii'nin kimliğini hedef alan sistematik ihlallerin parçası olduğunu belirtiyor.

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Yorumlar

Rahmi irmak

Allahu ekber nidasından rahatsız olan bir devletin iflah olması Allahın izniyle mümkün olmayacak

...

ben müslümanim diye gezenler var ..göklerde yerde razı olmasınlar...
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