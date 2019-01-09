yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekrana gelen Manşetlerin Dili programında, yine gündemdeki olaylar konuşuldu. Programın sonuna doğruysa, ATV’de Müge Anlı’nın sunumuyla yanınlanan Tatlı Sert programında, son günlerde reyting uğruna insanların gözüne sokulan ve aile kurumuna darbe indiren “Palu ailesi” olayları masaya yatırıldı.

“’Hangi kanal yapıyor?’ diye sormuyorum bile”

Akit Gazetesinin bugün birinci sayfadan verdiği, “Taciz, tecavüz, vahşet... Aile kurumu reytinge feda ediliyor” haberini okuyan sunucu Fatin Dağıstanlı, “Kim, kime taciz etmiş, tecavüz etmiş, öldürmüş, vahşet yaşatmış ve bunu da hangi kanal yapıyor diye sormuyorum bile...” yorumunda bulundu.

“İktidar yanlısı olduğunu iddia eden ATV...”

“Soralım, onu da söyleyelim.” diyerek söze başlayan Ali İhsan Karahasanoğlu, “Yani sonuçta eğer iktidar yanlısı olduğunu iddia eden ATV’de böyle programlar yapılıyorsa, artık buna da bir dur demek gerekir.” ifadesini kullandı.

“Kimin eli kimin cebinde belli olmayan...”

Karahasanoğlu şunları söyledi:

“Kimsenin böyle bir şeye hakkı yok. Aile içerisinde abartılı, ‘efendim o onunla zina etti, bu bununla yattı, şu şunla kalktı...’ Kimin eli kimin cebinde belli olmayan, bir çoğu da afaki, tamamen sen-ben tartışması içerisinde ilgi çekmek için televizyon kanallarında, ekranlarında söylenilen, birçoğu da yalan olan ifadeler...”

“Yazıklar olsun”

Aile kurumunun korunması gerektiğini söyleyen usta gazeteci, sözlerini şöyle tamamladı:

“Eğer iktidara yakın olan bir ATV yayınlıyorsa, yazıklar olsun. Aileyi düşünmemiz lazım. Türkiye’deki en önemli olan kurum ailedir. Ailenin arkasında durmamız lazım. Bu tür, reyting getirdiği iddiasıyla yapılan programlar, Türkiye’ye de, Türk milli menfaatlerine de, örfümüze de, adetlerimize de, İslam’a da herhangi bir fayda getirmez. Bir yıkımdır, bu yıkıma, ATV de bir anlamda imza atmış oluyor. Ya ATV, ya da RTÜK’ün bir dur demesi gerekir.”