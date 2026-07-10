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Gündem İmamoğlu için çember daralıyor! Correia’nın “grup seks” iddiası sonrası o görüntüler gündem oldu
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İmamoğlu için çember daralıyor! Correia’nın “grup seks” iddiası sonrası o görüntüler gündem oldu

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

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İmamoğlu için çember daralıyor! Correia’nın "grup seks" iddiası sonrası o görüntüler gündem oldu

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Portekizli manken Tessy Ramos Correia, 2021 yılında Antalya’da CHP’li Ekrem İmamoğlu ile birlikte olduklarını ileri sürdü. Ortaya çıkan sosyal medya paylaşımları, İmamoğlu’nun o tarihte gerçekten Antalya’da bulunduğunu ortaya koydu. İmamoğlu’nun bölgede çekilen görüntüleri, “Çember daralıyor!” yorumlarına neden oldu.

  yeniakit.com.tr 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Portekizli model Tessy Ramos Correia’nın verdiği ifadede Ekrem İmamoğlu, Haluk Levent ve Emir Sarıgül hakkında çeşitli iddialarda bulundu.

Correia’nın özellikle Ekrem İmamoğlu ile Antalya’da birlikte olduklarına yönelik iddiaları dikkat çekmişti.

Correia 2021 senesinde, Antalya’da “Nadela Moldova” adıyla kayıtlı bulunan kişinin kendisini varlıklı iş insanlarıyla tanıştırdığını ve bu ilişkiler üzerinden para kazandığını iddia etti. Antalya’dan hareket eden iki teknede yaklaşık 25-30 kişinin katıldığı bir organizasyon düzenlendiğini söyleyen Portekizli manken Correia, teknelerden birinde erkeklerin, diğerinde ise çoğunluğu yabancı uyruklu kadınların kaldığını anlattı.

“İMAMOĞLU İLE BİRLİKTE OLDUK” İDDİASI

Correia, söz konusu organizasyon sırasında Ekrem İmamoğlu ile cinsel birliktelik yaşadığını, “Olga” isimli Rus bir kadının da aynı ortamda bulunduğunu ve İmamoğlu ile bu kişinin daha önceden tanışıyor olabileceklerini düşündüğünü söyledi. Şüpheli, İmamoğlu’nun uyuşturucu kullanmadığını, ancak erkeklerin bulunduğu teknede uyuşturucu madde olduğunu ve kendisinin burada uyuşturucu kullandığını beyan etti. İfade tutanağında, Correia’nın sözünü ettiği tekne organizasyonuna ilişkin bazı yazışma ve videoların telefonunda tespit edilerek dosyaya konulduğu kaydedildi.

 

İMAMOĞLU’NUN ANTALYA’DA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu tarihlerde Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanı sıfatıyla Antalya’da bulunması dikkat çekti. Sosyal medyada halen aktif olan paylaşımlar, dönemin İBB Başkanı’nın, Correia’nın ifadesindeki konumlarda bulunduğunu ortaya koydu.

İşte o paylaşımlar…

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