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Yerel Yayla evleri kullanılamaz hale geldi
Yerel

Yayla evleri kullanılamaz hale geldi

Yeniakit Publisher
2024-06-22 15:07:00 -
Yayla evleri kullanılamaz hale geldi

Sivas'ın Hafik ilçesinde bir yayla evinde çıkan yangın diğer konutlara sıçradı, 5 yayla evi kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Besinli köyünde, tek katlı yayla evinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yanındaki diğer evlere de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Hafik Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında F.K. (59), M.Ç. (67), T.Ü. (58), R.Ö. (65) ve B.Ç'ye (61) ait yazın kullanılan tek katlı yayla evleri kullanılamaz hale geldi.

Yangının soba borusundan çıktığı belirtilirken, AFAD ekipleri zarar gören evlerde hasar tespit çalışması başlattı.

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