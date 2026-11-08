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Yaşam Restore edip fabrika ayarlarına döndürdüler! Yarım asırlık “kırmızı efsane” yeniden doğdu
Yaşam

Restore edip fabrika ayarlarına döndürdüler! Yarım asırlık “kırmızı efsane” yeniden doğdu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Tarım makineleri alanında faaliyet gösteren bir firma, 50 yılı aşkın geçmişe sahip 'Massey Ferguson 188' model traktörü baştan sona yeniledi.

Türk tarımında uzun yıllar kullanılan ve çiftçilerin “kırmızı efsane” olarak adlandırdığı Massey Ferguson 188, kapsamlı bir restorasyonla yeniden hayata döndü. Satın aldıkları yarım asırlık klasik traktörü adeta fabrika çıkış ayarlarına döndüren firma, İngiltere'deki orijinal Massey Ferguson fabrikasından temin edilen egzoz başta olmak üzere kabin, iç döşemeler, ön panjurlar ve radyatörü tamamen yeniledi.

 

Ön lastikleri değiştirilen ve arka kısmına dörtlü hidrolik çıkışı takılarak keçeleri yenilenen yarım asırlık efsane, genç ve yaşlı çiftçilerden büyük ilgi görüyor.

 

Gönüllerde taht kurmuş efsane

Traktörün yenilenme süreci ve Türk çiftçisi için taşıdığı manevi değeri anlatan firmanın Satış ve Pazarlama Müdürü Ekrem Durmuş, 50 yaşından büyük İngiliz üretimi bu traktörü bir yerden satın alarak sıfırdan elden geçirdiklerini aktardı.

 

Kabinini, iç döşemelerini ve ön panjurlarını yenilediklerini dile getiren Durmuş, şunları söyledi:

"Egzozunu İngiltere'deki Massey Ferguson fabrikasından orijinal olarak getirttik. Yeniden boyadık, radyatörünü ve ön lastiklerini değiştirdik. Arkasına dörtlü hidrolik çıkışı taktırıp hidrolik keçelerini yeniledik. Bunlar, yani Massey Ferguson'un İngiliz modelleri, halk dilinde ve eskilerin gönlünde taht kurmuş efsane traktörler. Fabrikamızda bu 188 modelinin yanı sıra çalışır vaziyette bir 148 ve bir de 240 S modelimiz daha var. Çiftçiler bu eskilerin sesine hayranlık duyuyor. Özellikle çalıştırıp motor sesini dinliyorlar. Halen tarımda efsaneler."

 

4 silindirli 75 beygir gücünde

Türk çiftçisinin "kırmızı efsane" olarak adlandırdığı İngiltere üretimi Massey Ferguson 188, 1970'li yıllarda üretilmeye başlanan ve 4 silindirli 75 beygir gücündeki dizel motoruyla dönemin en güçlü tarla araçlarından biri kabul ediliyor.

Yüksek çekiş gücü, 4,1 litrelik motor hacmi ve zorlu arazi şartlarına dayanıklı mekanik yapısıyla bilinen model, Türk tarımında mekanizasyona geçişin ve yüksek verimli üretimin simgelerinden biri olarak kabul ediliyor.

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