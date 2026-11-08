Havada çarpışan 2 paraşütçü yere çakılarak hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD’de düzenlenen bir etkinlikte uçaktan atlayan iki deneyimli paraşütçü, havada çarpışmalarının ardından yere çakılarak hayatlarını kaybetti.
ABD’nin Kaliforniya Eyaletinde gerçekleşen kaza hakkında açıklama yapan Riverside County Şerif Ofisi, yaşamını yitirenlerin Güney Dakota'nın Box Elder kentinden 56 yaşındaki Georgia Jean ve Illinois'un Aurora kentinden 29 yaşındaki Levi Pimentel olduğunu açıkladı.
Trajik olay, cuma günü öğle saatlerinde Skydive Elsinore tesisinde meydana geldi. Atlayışın serbest düşüş aşaması ve paraşütlerin açılması sorunsuz gerçekleşti. Ancak paraşütçüler, inişe hazırlandıkları sırada yerden yaklaşık 46 metre yükseklikte birbirleriyle çarpıştı. Çarpışma sonucunda paraşütleri birbirine dolandı ve her iki kişi de yere çarptıklarında ağır yaralandı. İkili, kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.