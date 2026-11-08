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Kar aniden bastırdı: Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı!

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Kar aniden bastırdı: Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı!

Rize'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte soğuk hava dalgası etkisini hissettirdi ve soğuk hava dalgasıyla birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

#1
Foto - Kar aniden bastırdı: Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı!

İl genelinde düşen sıcaklıkların ardından kentin yüksek kesimlerinde yağmur kendini kar yağışına bıraktı. İkizdere ilçesine bağlı olan ve dünyaca ünlü Anzer balının üretildiği Anzer Yaylası'nda etkili olan kar yağışı neticesinde yayla tamamen beyaza büründü.

#2
Foto - Kar aniden bastırdı: Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı!

KOP DAĞI DA BEYAZA BÜRÜNDÜ Bayburt’ta hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. 2 bin 400 metre rakımlı Kop Dağı, yağan karla beyaza büründü.

#3
Foto - Kar aniden bastırdı: Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı!

Bayburt-Erzurum kara yolu üzerinde bulunan Kop Dağı’nda dağlık alanlar ve tepeler karla kaplandı. Kar yağışıyla bölgede eşsiz manzaralar oluştu

#4
Foto - Kar aniden bastırdı: Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı!

Özellikle akşam saatlerinde Kop Dağı’nda etkili olan tipi ve aniden bastıran fırtına nedeniyle güzergâhı kullanacak sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için kış lastiği kullanmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları önem taşıyor.

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