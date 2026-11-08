Yerebatan Sarnıcı gibi olabilirdi! Evlerin ve otların arasında kayboluyor

"YEREBATAN SARNICI GİBİ DEVASA BİR YAPI OLABİLİR" Yapının mimari özelliklerine de değinen Sevinç, sarnıcın inşasında taş ve tuğla kullanıldığını, bölgede yapılan araştırmalarda altı farklı ana su yolunun tespit edildiğini kaydetti. Sarnıcın bugün görülebilen bölümünün daha büyük bir yapının parçası olabileceğine dikkati çeken Sevinç, yapının Yerebatan Sarnıcı gibi geniş bir kompleksin parçası olabileceğini ifade ederek şöyle konuştu: "Şu anda bildiğimiz kadarıyla bir parçasının içindeyiz. Muhtemelen çok daha büyük bir yapının parçası bu. Yerebatan Sarnıcını gözünüzün önüne getirirseniz ne kadar devasa bir kompleks olabileceğini tahmin edebiliriz. Bunun sağa sola, kuzeye veya güneye devam edip etmediğini şu anda bilemiyoruz."