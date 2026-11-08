Yerebatan Sarnıcı gibi olabilirdi! Evlerin ve otların arasında kayboluyor
Kocaeli'nde Roma döneminde yaklaşık 170 bin kişinin su ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olan İn Bayırı Sarnıcı, bugün evlerin ve yabani otların arasında kaldı. Yaklaşık 22 kilometre uzaktaki Paşasuyu'ndan 21 su kemeriyle beslenen tarihi yapı, restore edilerek turizme kazandırılmayı bekliyor. Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Ülkü Sevinç, yapının Yerebatan Sarnıcı gibi geniş bir kompleksin parçası olabileceğini belirtti.