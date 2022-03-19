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Gündem Yayınlayın artık şu görüntüyü! Ahlaksızlığı uyaran kafe önünde protesto...
Gündem

Yayınlayın artık şu görüntüyü! Ahlaksızlığı uyaran kafe önünde protesto...

İstanbul Üsküdar'daki bir kafede uygunsuz şekilde yakınlaştıkları için kendilerini uyaran yetkiliyi teşhir eden gençlere, ahlaksız yaşam tarzını savunanlardan destek geldi.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 23:59:00 - 2022-03-20 00:17:24

 Yeniakit.com.tr 

İstanbul Üsküdar'daki bir kafede uygunsuz şekilde yakınlaşan çifti uyaran yetkili, uyardığı genç tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilerek teşhir edilmişti.

Yakınlaşmaları sebebi ile uyarılan genç, her ne kadar "El ele tutuşmak ayıp mı?" diye sorsa da yetkili, "El ele tutuşmadığınızı siz de çok iyi biliyorsunuz." diyerek cevap vermişti.

Yayınlayın artık şu görüntüyü!

Bugün kafe önünde toplanan ahlaksız yaşam savunucusu bir avuç kalabalık kafeyi protesto etti. 

Uyarısı sebebi ile kamera ile kayıt altına alınıp özgürlükçü çevrelere hedef gösterilen kafe yetkilisinin, ahlaksızlığı savunanların "El ele tutuşmak ayıp mı?" söylemine karşın, güvenlik kamerası kaydını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Sosyal medyadan o kafeye çağrı: Görüntüleri yayınlayın!
Sosyal medyadan o kafeye çağrı: Görüntüleri yayınlayın!

Gündem

Sosyal medyadan o kafeye çağrı: Görüntüleri yayınlayın!

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