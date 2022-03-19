Yayınlayın artık şu görüntüyü! Ahlaksızlığı uyaran kafe önünde protesto...

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İstanbul Üsküdar'daki bir kafede uygunsuz şekilde yakınlaşan çifti uyaran yetkili, uyardığı genç tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilerek teşhir edilmişti.

Yakınlaşmaları sebebi ile uyarılan genç, her ne kadar "El ele tutuşmak ayıp mı?" diye sorsa da yetkili, "El ele tutuşmadığınızı siz de çok iyi biliyorsunuz." diyerek cevap vermişti.

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Bugün kafe önünde toplanan ahlaksız yaşam savunucusu bir avuç kalabalık kafeyi protesto etti.

Uyarısı sebebi ile kamera ile kayıt altına alınıp özgürlükçü çevrelere hedef gösterilen kafe yetkilisinin, ahlaksızlığı savunanların "El ele tutuşmak ayıp mı?" söylemine karşın, güvenlik kamerası kaydını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.