KPSS 2026 başvuru takvimi açıklandı! Lisans KPSS, ön lisans KPSS ve ortaöğretim KPSS ne zaman yapılacak?

Kamuda görev almak isteyen milyonlarca adayın merakla beklediği 2026 KPSS başvuru ve sınav takvimi netleşti. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyinde gerçekleştirilecek Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihleri belli oldu. Adayların herhangi bir hak kaybı yaşamaması için belirlenen takvimi dikkatle takip etmeleri gerekiyor.

KPSS kapsamında düzenlenecek merkezi sınavlar için süreç yaz aylarında başlayacak. Özellikle B grubu kadrolarına başvurmayı planlayan adayların başvuru tarihlerini kaçırmaması büyük önem taşıyor.

KPSS Lisans ve A Grubu Sınav Takvimi

Lisans mezunları ile kariyer mesleklerini hedefleyen A grubu adayları için KPSS maratonu eylül ayında başlayacak.

Takvime göre;

Genel Yetenek – Genel Kültür Oturumu: 06 Eylül 2026

Alan Bilgisi 1. Gün Oturumu: 12 Eylül 2026

Alan Bilgisi 2. Gün Oturumu: 13 Eylül 2026

Sonuçların Açıklanma Tarihi: 07 Ekim 2026

Adaylar, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecine yönelik hazırlıklarını sürdürebilecek.

KPSS Ön Lisans Başvuruları Ne Zaman?

İki yıllık üniversite mezunlarının katılacağı 2026 KPSS Ön Lisans oturumuna ilişkin başvuru ve sınav tarihleri de açıklandı.

Başvuru süreci 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ön lisans adayları için belirlenen takvim ise şöyle:

Başvuru Tarihleri: 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026

Sınav Tarihi: 04 Ekim 2026

Sonuçların Açıklanma Tarihi: 30 Ekim 2026

KPSS Ortaöğretim (Lise) Başvuru Takvimi

Lise mezunları ile mezun olabilecek durumda bulunan adayların katılacağı KPSS Ortaöğretim sınavı ise ekim ayının sonunda yapılacak.

Ortaöğretim adayları için açıklanan takvim şu şekilde:

Başvuru Tarihleri: 27 Ağustos - 08 Eylül 2026

Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026

Sonuçların Açıklanma Tarihi: 19 Kasım 2026

KPSS B Grubu Başvuruları Temmuz Ayında Başlıyor

Genel Yetenek – Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarını kapsayan KPSS B Grubu başvuruları da yaz döneminde alınacak.

Başvurular 01 Temmuz - 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tamamlayabilecek.

Adayların Başvuru Tarihlerine Dikkat Etmesi Gerekiyor

KPSS'ye katılacak adayların, belirlenen başvuru takvimini dikkatle takip ederek işlemlerini süresi içerisinde tamamlaması gerekiyor. Başvuruların ÖSYM AİS üzerinden belirtilen tarihler arasında eksiksiz şekilde yapılması, sınava katılım hakkının korunması açısından önem taşıyor.

2026 KPSS takvimiyle birlikte lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki adaylar için başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihleri netleşirken, kamu kurumlarında görev almayı hedefleyen milyonlarca aday için de hazırlık süreci resmen başlamış oldu.